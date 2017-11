K-market Kipparin kauppias vaihtuu. Vuodesta 2004 Kuhmoisissa kauppiaina toimineet Kalle ja Elina Uimonen aloittavat 9. joulukuuta Lahden Villähteellä K-market Solinan kauppiaina. Loppiaisena kauppiasparin vastuulle siirtyy myös K-market Möysä.

Hetkellisesti Uimosilla on hoidossaan peräti kolme K-kauppaa.

– Jatkamme Kuhmoisissa kauppiaina niin pitkään, että tänne saadaan uusi kauppias. Uuden kauppiaan haku on parhaillaan käynnissä, ja vaihto menee ensi vuoden puolelle, tiedottaa Kalle Uimonen.

Uimosille tarjottiin kahta kauppapaikkaa Lahdesta lokakuun lopussa. Tarjous tuli sopivaan elämäntilanteeseen.

– Tyttäremme käy jo lukiota Lahdessa ja poikakin on siirtymässä Jämsästä Lahteen kouluun.

Vaikka työpaikat siirtyvät Lahteen, aikovat Uimoset asua jatkossakin Kuhmoisissa.

– Tykkäämme hirveästi olla Kuhmoisissa, tämä on meille hermolepopaikka, muotoilee Uimonen.

Kauppiasvaihdoksesta tiedotettiin K-market Kipparin kuudelle työntekijälle tänään perjantaina. He jatkavat vanhoina työntekijöinä uuden kauppiaan palveluksessa.

Lisää kauppiasvaihdoksesta ensi viikon lehdessä.

Sari Heliövaara