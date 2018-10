Koulun lattia läpimärkä, lisää väistötiloja tarvitaan

Kuhmoisten yhtenäiskoululta kesän ja syksyn aikana otettujen rakennenäytteiden tulokset vahvistavat pahimmat epäilykset.

A-rakennuksen alakerran lattia uuden salin ja ruokalan välillä on läpimärkä ja myös seinästä otetuissa rakennenäytteissä on kosteutta sekä koteloituneita mikrobeja ja bakteereja.

– Lattialaatan kosteus on 100 prosenttia, vahvistaa sivistystoimenjohtaja Pertti Terho.

Hyvä uutinen sen sijaan on, että rakennuksesta ei ole tutkimuksissa löytynyt hometta. Riski homeen kasvulle on kuitenkin suuri märissä rakenteissa.

Hyvä uutinen on myös se, että samaan aikaan ja samaan tasoon märän osan kanssa rakennettu koulun ruokala ja käsityöluokka ovat säästyneet kosteusongelmalta.

– Niiden kohdalla lattian alla oleva maa on aikojen saatossa vajonnut ja betonilaatan alle muodostunut ilmatasku on estänyt veden nousun maaperästä lattiaan, kertoo Terho.

Koulun sisäilmaa päästään tutkimaan luotettavasti vasta pakkasten alettua.

Toistaiseksi koululla on oireita saanut muutama yksittäinen henkilö. Työterveyshoito järjestää oirekyselyn koulun henkilöstölle marraskuun alussa.

Työterveyslääkärin suosituksesta alakerran kostuneessa luokkasiivessä vielä toimiville kotitalousluokalle ja terveydenhoitajan vastaanotolle etsitään varotoimenpiteenä korvaavat tilat.

Terhon mukaan yhtenä vaihtoehtona on mietitty kotitaloustuntien siirtämistä terveysaseman entiselle keittiölle.

Kunta on selvittänyt myös mahdollisuutta saada siirrettäviä väistötiloja koulun pihaan.

– Siirrettävien väistötilojen saatavuus on suuren kysynnän takia tällä hetkellä huono ja myös hinta sen mukainen, manaa Terho.

Tutkitun tilan korjaussuunnitelma on tilattu, ja sen odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Suunnitelman valmistuttua selviää, kannattaako vanhaa lähteä korjaamaan vai onko Kuhmoisissa edessä peräti uuden koulun rakentaminen.

Terho ei lähtisi korjaamaan vanhoja tiloja, jos kustannukset ovat samaa luokkaa kuin uuden rakentamisessa.

– Meillä on esimerkkejä vastaavista kosteusongelmaisista koulurakennuksista, joissa tiloja on peruskorjattu miljoonilla ja muutama vuosi remontin jälkeen ne on todettu käyttökelvottomiksi.

Rakennetutkimusten tuloksista tiedotettiin koulun henkilökuntaa, oppilaita ja koteja eilen.

Sari Heliövaara