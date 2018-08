Kuhmoisista joitakin levähavaintoja

Kuhmoisissa on tällä viikolla havaittu sinilevää muutamalla rannalla. Järviwiki-sivuston mukaan vesillä liikkuja on havainnut hieman levää eilen keskiviikkona Päijänteen Lampsalossa. Samoin Isojärven Salakkalahdelta on kirjattu pieni levähavainto tänään torstaina.

Järviwiki-sivuston vakituisen käyttäjän merkintä keskiviikolta kertoo, että Tehinkärjessä ei ole näkyvissä sinilevää. Valtakunnallisen leväseurannan havaintopisteillä Päijänteen Tiirinselällä ja Sysmän Majutvedellä ei ole havaittu levää tällä viikolla.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan järvien runsaat sinilevähavainnot ovat vähentyneet viime viikosta, mutta sinilevätilanne on edelleen keskimääräistä huonompi.

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rannoille. Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä kuka tahansa voi perustaa oman havaintopaikan ja tallentaa sille levähavaintoja järviltä ja rannikkoalueilta.

Levätilanne Järviwiki-palvelussa

Kuhmoisten Sanomat