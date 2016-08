Kuhmoisten OP:n toimitusjohtaja vaihtuu

Järvi-Hämeen Osuuspankin hallintoneuvosto on kokouksessaan 16.8.2016 valinnut pankin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2017 alkaen Teemu Sarhemaan. Pankin nykyinen toimitusjohtaja Jari Laaksonen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle vuoden 2016 lopussa. Talousneuvos Laaksonen on työskennellyt osuuspankkiryhmässä 43 vuotta, joista 34 vuotta osuuspankin toimitusjohtajana.

Teemu Sarhemaa on 36-vuotias, koulutukseltaan tradenomi ja eMBA. Sarhemaa siirtyy uuteen tehtävään Kuhmoisten Osuuspankin toimitusjohtajan tehtävistä ja on sitä ennen toiminut esimiestehtävissä muun muassa Sysmän Säästöpankissa. Sarhemaa aloittaa työt pankin palveluksessa marraskuussa.

