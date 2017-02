Kuhmoisten Osuuspankki suunnittelee yhdistymistä Järvi-Hämeen Osuuspankkiin

– Yhdistymisellä tavoitellaan parempaa palveluvalikoimaa asiakkaille sekä helpotusta pankkialan kasvavaan sääntelyyn ja valvontaan, korostaa Järvi-Hämeen Osuuspankin toimitusjohtaja Teemu Sarhemaa.

Sarhemaa siirtyi viime vuoden elokuussa Kuhmoisten Osuuspankista Asikkalan, Padasjoen, Sysmän ja Hartolan alueilla toimivan Järvi-Hämeen Osuuspankin toimitusjohtajaksi. Kuhmoisten Osuuspankki käynnisti heti uuden toimitusjohtajan haun, mutta sopivia ehdokkaita ei haastatteluissa ja soveltuvuustesteissä löytynyt.

– Loppusyksystä totesimme hallituksessa yksimielisesti, että pankin asiakkaiden kannalta paras vaihtoehto on yhdistää voimat Järvi-Hämeen Osuuspankin kanssa, Kuhmoisten Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Leena Vesala.

Sekä Järvi-Hämeen Osuuspankin että Kuhmoisten Osuuspankin hallitusten ja hallintoneuvostojen puheenjohtajat korostavat, että kyseessä on kahden vahvan pankin yhdistyminen, ei saneeraus. Kuhmoisten Osuuspankin konttori säilyy ennallaan, ja vanhat työntekijät jatkavat tehtävissään.

– Yhdistyminen lisää Kuhmoisissa palveluita, sillä Järvi-Hämeen Osuuspankki pystyy tarjoamaan esimerkiksi lainopillista osaamista sekä OP-kiinteistökeskuksen palveluita. Erittäin tärkeää meille on myös se, että toimialueissakin on paljon yhteistä, sillä Järvi-Hämeen pankin alue on Kuhmoisten tapaan maaseutua, jossa on paljon kesäasukkaita, Vesala sanoo.

Päätöksen yhdistymisestä tekevät lopullisesti Kuhmoisten ja Järvi-Hämeen Osuuspankkien edustajistot, jotka kokoontuvat maaliskuun puolivälissä.

Anna Karhila

