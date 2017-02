Kuhmolassa nähdään tauon jälkeen taas talvinäytelmä – katso video harjoituksista!

Kuhmoisten harrastajateatteri treenaa parhaillaan ahkerasti 26. maaliskuuta pidettävää ensi-iltaa varten. Muutaman vuoden tauon jälkeen nähdään nimittäin Kuhmolassa jälleen talvinäytelmä. Esityksiä tulee olemaan maalis-huhtikuun vaihteessa yhteensä 8.

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Kuhmolan näyttämöllä valmistellaan vanhaa klassikkonäytelmää. Viimeisin vanha klassikkonäytelmä Kuhmoisissa on ollut kymmenkunta vuotta sitten esitetty Niskavuoren Heta.

– Juhlavuoden kunniaksi oli siis jo korkea aika tuoda esille aikaa kestävä klassikko, näytelmän ohjaava Urho Kiiskinen perustelee.

Kuhmoisten harrastajateatterin puheenjohtaja Tiina Uotila on samaa mieltä Kiiskisen kanssa siitä, että nykynäytelmät ovat usein kertakäyttötavaraa. Vanhassa tekstissä on kuitenkin haasteensa, sillä puheeseenkin on haettava erilainen nuotti.

– Tänä vuonna näyttämölle saadaan onneksi ensimmäisen kerran käyttöön mikrofonit. Meillä on myös muuta uutta, sillä valo- ja äänimiehet ovat taiteilleet lavastukseen uutuuksia, Uotila paljastaa.

Kuhmolassa kuullaan tänä vuonna myös elävää musiikkia, sillä näytelmässä olennaisessa roolissa on flyygeli. Nuori taitaja Tuuli Ahokas soittaa näytelmän aikana Porilaisten marssin ja Hämäläisten laulun.

Nuorin näyttelijä on tällä kertaa 16-vuotias Emmi Enqvist, joka onn esiintynyt viimeksi näyttämöllä esikouluikäisenä.

– Kaksi vuotta sitten minulla oli rooli talvinäytelmässä, joka jouduttiin kuitenkin sairastapauksen takia perumaan vähän ennen ensi-iltaa, Enqvist kertoo.

Perjantaina harjoituksissa käytiin näytelmän ensimmäisen kerran läpi ilman papereita, joten meneillään on vasta karkeiden asetelmien hakeminen.

– Todellinen hiillostus alkaa heti, kun repliikit ovat hallussa, kunnanlääkärin roolin näyttelevä Heikki Vilppala kertoo.

Mutta mikä näytelmä Kuhmolassa oikein esitetään? Katso alla oleva video harjoituksista, ja lue tänään keskiviikkona 8. helmikuuta ilmestynyt Kuhmoisten Sanomien numero!

Anna Karhila