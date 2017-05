Kuntoradalla menossa remontti, samalla suunnitellaan uutta frisbeegolfrataa

Karkjärven kuntoradalla on aloitettu kunnostustyöt, joiden tavoitteena on uusia koko kuntoradan pinta. Ennen varsinaisten kunnostustöiden aloittamista radan vierestä on kaadettu puustoa, joka on haitannut muun muassa radan valaistuksen toimimista.

– Puusto on paikoin ollut hyvinkin järeää heti radan vieressä. Lumi ei ole päässyt satamaan radan pintaan, ja myrskyillä rata on roskaantunut, liikuntapaikkojen hoitaja Harri Pihkala kertoo.

Hakkuissa paikoin isoiksi jääneet aukkopaikat on tarkoitus maisemoida istuttamalla radan varteen puuryhmiä.

Puru vaihtuu kivituhkaan

Tällä hetkellä kuntoradassa on paikoin hyvin ohueksi kulunut ja huonokuntoinen purupinta, jonka huoltamiseen kunnassa ei ole sopivia koneita. Lisäksi puiden juuret ovat haitanneet kuntoradan käyttöä ja latujen tekoa.

Varsinainen radan kunnostustyö aloitetaankin kaivamalla noin 25 radan pinnasta pois, jotta pahimmat juurakot saadaan hävitettyä. Kantavaksi rakenteeksi radalle ajetaan sen jälkeen 15 sentin paksuinen murskekerros. Sen päälle tulee kuntoradan uusi pinta, viiden sentin paksuinen kivituhkakerros.

– Kivituhkaan päädyttiin, koska purua ei ole saatavissa läheltä. Kivituhkaa on myös helpompi hoitaa meidän omilla koneillamme, eikä se maadu ja mätäne maahan purun tapaan. Lisäksi se pysyy tuulessa paremmin paikallaan, Harri Pihkala perustelee.

Kuntoradan remontin pitäisi olla valmis syyskuun loppuun mennessä. Vaikka kuntoradalle on lähes koko remontin ajan vapaa pääsy, Pihkala suosittelee, ettei koneiden sekaan kannata lähteä seikkailemaan.

– Maa oli pehmeää vielä hakkuiden aikaan, ja siksi rata ei nyt ole entisellään ennen remontin päättymistä.

Frisbeegolfia kuntoradalle

Peruskunnostuksen lisäksi kuntoradalle on suunnitteilla myös uutta toimintaa, sillä Disc Klupi Kuhmoinen on anonut lupaa rakentaa kuntoradan yhteyteen uusi frisbeegolfrata.

Uuden radan ansioista frisbeegolfkautta olisi mahdollisuus jatkaa pidempään, kun kuntoradan iltavalaistus on käytettävissä. Se lisäisi harrastajien ja kilpailijoiden määrää, ja samalla kuntoradan käyttöaste kasvaisi.

Kuhmoisten sivistyslautakunta myönsi luvan radan suunnitteluun viikko sitten pitämässään kokouksessa ja valtuutti sivistystoimenjohtajan hyväksymään ratasuunnitelman. Ehtona on, että seura huolehtii radan ylläpidosta ja kuntoradan alueen siisteydestä frisbeegolfradan käyttöaikana.

– Frisbeegolfrata on tarkoitus sijoittaa kuntoradalle siten, että se ei häiritse kuntoradan käyttäjiä. Laavun ympäri rauhoitetaan kokonaan, eikä frisbeerata olisi talvisin käytössä, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Minna Korppila-Kauppinen kertoo.

Anna Karhila

Lue lisää kuntoradan remontista ja frisbeegolfsuunnitelmista keskiviikkona 24. toukokuuta ilmestyvästä Kuhmoisten Sanomien numerosta!