OP Järvi-Häme vähentää väkeä ja supistaa aukioloa

Järvi-Hämeen Osuuspankki aloittaa konttoreidensa toimintaa ja työsuhteita koskevat YT-neuvottelut. YT-neuvottelut koskevat pankin 28:aa työntekijää.

Neuvotteluiden ulkopuolella on kuusi pankin esimiestä ja asiantuntijatehtävissä olevaa työntekijää. Neuvottelut eivät koske myöskään pankin tytäryhtiön Järvi-Hämeen OP-kiinteistökeskus Oy:n työsuhteita.

– Henkilöstön vähennykset voidaan toteuttaa joko irtisanomisin tai osa-aikaistamisin. Muutokset koskevat enintään kymmentä työsuhdetta, kertoo OP Järvi-Hämeen toimitusjohtaja Teemu Sarhemaa.

Henkilöstövähennysten lisäksi pankki on supistamassa konttoreidensa aukioloaikoja. Yhtään konttoria ei olla kuitenkaan sulkemassa.

YT-neuvotteluiden taustalla on pankkialan kiristynyt kilpailutilanne. Toimitusjohtajan mukaan etenkin uudet, esimerkiksi kokonaan ilman konttoriverkostoa toimivat kilpailijat asettavat perinteisten toimijoiden kilpailukyvyn koetukselle.

– Finanssitoiminnan ansaintalogiikka on muuttumassa yhä nopeampaa vauhtia, asiakaskäyttäytyminen muuttuu ja digitalisaatio on vähentämässä pankissa tehtävää työtä. Erityisesti kassapalveluiden kysyntä on vähentynyt olennaisesti, sanoo Sarhemaa.

YT-neuvottelut käynnistyvät tällä viikolla ja kestävät kuusi viikkoa. Neuvotteluiden tuloksista pankki tiedottaa maaliskuun aikana.

Kuhmoisten Osuuspankki fuusioitui Järvi-Hämeen Osuuspankkiin viime elokuun alussa. Pankilla on konttorit Kuhmoisissa, Vääksyssä, Padasjoella, Sysmässä ja Hartolassa.

Sari Heliövaara