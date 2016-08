Päiväkodin plussia ja miinuksia punnitaan kiivaasti

Kuhmoisissa ei ole koskaan ollut päiväkotia, mutta tulevaisuudessa sellainen saatetaan perustaa. Nykyisin lapset hoidetaan ryhmäperhe- ja perhepäivähoidossa. Vaihtoehtona on perustaa päiväkoti, jota täydentää 2 perhepäivähoitajaa. Kuhmoisten kunnanvaltuusto päiväkodin perustamisesta syys–lokakuussa.

Päiväkodin perustamista harkitaan, koska päivähoitoa tarvitsevien lasten määrä vaihtelee, eikä perhepäivähoitajia välttämättä saada palkattua. Lisäksi sijaisten hankkiminen aiheuttaa päänvaivaa.

Viimeisen vuoden aikana ryhmäperhepäivähoidossa oli kirjoilla 19 lasta, vaikka varhaiskasvatusasetuksen mukaan enimmäismäärä yhdessä perhepäivähoitopaikassa on 12. Ryhmäperhe- ja perhepäivähoidossa on ollut tarpeeksi hoitajia lapsia kohti.

Kuhmoisten kunnanvaltuusto varasi tämän vuoden budjettiin 50 000 euron määrärahan varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaista suunnittelua varten. Rahoilla tilattiin muun muassa selvitys konsulttiyhtiö Vertikalilta. Raportin mukaan ryhmäperhepäivähoitoa ei pidä jatkaa nykymuodossaan.

Selvityksessä suositellaan toisen ryhmäperhepäiväkotiyksikön perustamista, jolloin liian suuren ryhmäkoon ongelman voisi ohittaa – ainakin paperilla. Toisena vaihtoehtona on päiväkodin perustaminen.

Päiväkodin perustamisen tiellä suurin este on tilojen puute. Kuntalan viereisessä rakennuksessa toimivan ryhmäperhepäiväkodin saneeraaminen päiväkodiksi saattaa olla mahdotonta. Toisena mahdollisuutena on kunnostaa tilat koulukeskuksesta.

Kolmas vaihtoehto on pystyttää kokonaan uusi rakennus.

Tuomo Hyttinen

Lue sivistystoimenjohtajan Pertti Terhon sekä päiväkotia puoltavien ja vastustavien kuntapoliitikkojen kommentit tänään ilmestyneestä Kuhmoisten Sanomien numerosta!