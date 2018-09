Ravintola Sahanranta sulkee ovet talveksi

Sahanrannan päivittäinen ravintolatoiminta jää tauolle talven ajaksi. Ravintola toimii tilausravintolana ja majatalon toiminta jatkuu läpi talven. Nykyisillä aukioloajoilla ravintola palvelee vielä 29. syyskuuta asti.

Vellahden Helmi Oy:n toimitusjohtaja Esa Mäkinen kertoo, että päätös talvitauosta tehtiin tänään keskiviikkona.

– Toiminta ei ole kannattavaa talviaikaan, koska on niin hiljaista.

Mäkisen mukaan uusien yrittäjien tavoite oli, että ravintola voisi toimia ympärivuotisesti. Heti syyskuussa kuitenkin huomattiin, että se ei näytä mahdolliselta. Yrittäjät pyrkivät luomaan toiminnalle jatkuvuutta pitämällä talvella ovet auki vain tilauksesta. Mäkisen mielestä Sahanrannan yrittäjät ovat viime aikoina vaihtuneet turhan usein.

Mäkinen korostaa, että päätökseen ei liity draamaa.

– Työtekijät eivät jää tyhjän päälle. Suuri osa heistä on jo lähtenyt opiskelemaan tai muihin töihin. Lopuillekin on uusi työpaikka katsottuna.

Yksityistilaisuuksia Sahanrantaan on jo myyty pikkujoulukaudeksi ja kevääksi. Mäkisen mukaan majatalon käyttöaste on ollut yllättävän hyvä etenkin pitkäaikaisten majoittujien ansiosta, ja varauksia on tiedossa myös talvelle.

Uudet yrittäjät Esa Mäkinen ja Janne Laukkarinen aloittivat Sahanrannassa maaliskuun lopussa. Yritys vuokraa tilat kunnalta.

Kuhmoisten kunnan elinkeinoasiamies Arto Kummala kertoo, että kunnan vahva toive on ollut ravintolatoiminnan jatkuminen keskeytyksettä ympäri vuoden. Hän pohtii, että kunnanhallitus mahdollisesti keskustelee nykyisestä tilanteesta.

Päivi Hotokka

Muokattu klo 14.47: Lisätty tieto viimeisestä aukiolopäivästä