Seurakunta sai uuden kappelineuvoston

Kuhmoinen-Padasjoki kappeliseurakunnan kappelineuvostoon on valittu Kuhmoisista Risto Ojala, Ulla Salmi, Arja Isojärvi ja Vesa-Pekka Carlson. Padasjoelta kappelineuvostoon on valittu Timo Talasvirta, Tytti Pakarinen, Jarmo Lahtinen ja Pirkko Kauren.

Tammikuun 1. päivä toimintansa aloittaneen kappeliseurakunnan kappelineuvoston valitsi Hollolan uusi kirkkoneuvosto, joka kokoontui tämän viikon tiistaina 10. tammikuuta. Kappelineuvostoon valittiin 4 jäsentä Kuhmoisista ja 4 Padasjoelta.

Luottamushenkilöiden lisäksi kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen. Kappalaisen virkaa hoitaa huhtikuun loppuun asti viime vuonna Kuhmoisten vt. kirkkoherran virkaa toimittanut Minna Rikkinen. Kappelineuvosto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan.

Hollolan kirkkoneuvosto valitsi samalla henkilökohtaiset varajäsenet kaikille kappelineuvoston jäsenille. Risto Ojalan varajäsenenä on Eino Mäkelä, Arja Isojärven varajäsen on Tellervo Läntelä, Ulla Salmen varajäsen on Kati Hattunen ja Vesa-Pekka Carlsonin varajäsen on Jarmo Simola.

Hollolan kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan myös uuden kirkkoneuvoston Hollolan seurakuntaan. Uudessa kirkkoneuvostossa on 11 luottamushenkilöä. Kuhmoisista uuteen kirkkoneuvostoon valittiin Ilkka Mertsalmen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lea Sinivaara.

Anna Karhila