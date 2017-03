Vain demarit kasvatti ehdokasmääräänsä

Kuhmoisten kunnanvaltuustoon on kevään kuntavaaleissa ehdolla kaikkiaan 40 ehdokasta viidellä eri listalla. Ehdokkaita on 11 vähemmän kuin syksyn 2012 kuntavaaleissa.

Puolueista vain demarit on onnistunut kasvattamaan ehdokasmääräänsä edellisvaaleista. Neljä ja puoli vuotta sitten sdp:llä oli Kuhmoisissa kahdeksan ehdokasta, nyt listalla on kymmenen nimeä.

Keskustalla ehdokkaiden määrä putosi eniten, edellisvaalien 15 ehdokkaasta 9:ään ehdokkaaseen. Kokoomuksella ehdokkaita on viisi vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. Perussuomalaisten viisi ehdokasta ovat samat kuin edellisellä kerralla.

Kristillisdemakraatit muodostavat vaaliliiton keskustan kanssa. Ehdokkaita on vain yksi, nykyinen valtuutettu Risto Ojala. Viime vaaleissa myös itsenäisyyspuolueella oli yksi ehdokas Kuhmoisissa, mutta puolue tippui vaalien jälkeen puoluerekisteristä.

Kolme istuvaa valtuutettua luopuu valtuustopaikastaan vapaaehtoisesti. Ehdolle eivät enää asetu kokoomuksen Päivi Malin ja Juha Kankkunen. Myöskään keskustan pitkäaikainen valtuutettu Veikko Mattila ei ole enää ehdolla.



Kuhmoisten kuntavaaliehdokkaat:

Kansallinen Kokoomus: Terttu Aho, Eija Heinonen, Markku Hjelm, Eija Hännikäinen, Eero Ikonen, Juha Järvenpää, Martti Kankkunen, Kimmo Malin, Susanna Manninen, Kari Paajanen, Mira Pitkäniemi, Irina Shkatyreva, Ossi Simola, Ilkka Säynätjoki, Taija Kuivalainen.

Perussuomalaiset: Lea Aittolahti, Ari Ampuja, Mika Jokinen, Satu Jokinen, Kirsi Karevesi

Suomen Keskusta: Henna Hellstén, Minna Korppila-Kauppinen, Arja Korvenranta, Arja Lahti, Markku Liehu, Hannele Nikkinen, Esa Pohjola, Jarkko Sumioinen, Keijo Taponen.

Suomen Kristillisdemokraatit: Risto Ojala

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue: Kati Hattunen, Risto Honkanen, Mikko Kekäläinen, Kari Launonen, Tuire Launonen, Ulla Salmi, Kari Sarén, Silmu Sarvala, Matti Vataja, Petri Vesikallio.

Sari Heliövaara