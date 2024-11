Adoptoinnin avulla Linnavuori tutuksi

Kuhmoisten kotiseutyhdistys sai suunnittelemansa Linnavuoren adoptoinnin vietyä päätökseen vasta vuonna 2022. Vuonna 2019 alkanut projekti hidastui ensin koronan ja sitten maakuntamuutoksen myötä, adoptiopaperit Kotiseutuyhdistyksen sekä Pirkanmaan maakuntamuseon välillä kirjoitettiin alkuvuodesta 2022.

– Linnavuori on laaja adoptiokohde, jossa on paljon hoitamista ja ylläpitoa. On hienoa, että sitä tärkeää työtä on täällä pystytty tekemään, maakuntamuseon toimintaa Kuhmoisissa esitellyt Miinu Mäkelä kertoi.

Linnavuori poikkeaa monista muista maakuntamuseon adoptoiduista kohteista, sillä se on arkeologinen, eikä sitä voi hoitaa ilman tehtyä hoitosuunnitelmaa ja museolta saatua hoitolupaa. Mäkelä myöntää, että vaikka olemassa olisi sekä suunnitelma että lupa, tarvitaan Linnavuoren hoitamiseen paikallisia käsiä.

– On tärkeää, että Linnavuorta pääsee konkreettisesti katsomaan. Arkeologisesti se on valtakunnallisesti merkittävä, mutta retkeilykohteena ei ole aikaisemmin ollut. Siinä paikallisella työllä on ollut iso merkitys

Kotiseutuyhdistys onkin viime vuosina tehnyt ison työn Linnavuoren saavutettavuuden sekä tietoisuuden parantamiseksi.

Pääkirjaston alakertaan avautunessa Pirkanmaan maakuntamuseon näyttelyssä voi tutustua alueen adoptoituihin monumentteihin, Linnavuoresta tehtyyn pienoismalliin sekä muutamiin muinaisesineisiin.

