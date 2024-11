Alaltaan ensimmäinen valmistunut Meri Taivainen: Hyvinvointi ei ole vain liikuntaa ja ravitsemussuosituksia

Kuhmoisten kunnan uusi hyvinvointisuunnittelija on ensimmäinen, joka on koskaan valmistunut pääaineesta nimeltä hyvinvointi yhteiskunnassa. Se korvasi Itä-Suomen yliopistossa aikanaan sosiologian, jota Meri Taivainenkin oli aikonut alun perin opiskella.

– Kyseistä pääainetta ei löytynyt valmistumishakemuksen listalta, vaikka se oli ollut jo viisi vuotta olemassa. Siitä päättelin, että minun täytyy olla ensimmäinen tästä aineesta valmistunut, Taivainen kertoo.

Taivainen on valmistunut tänä vuonna. Opintojensa ohella hän on ehtinyt olla mukana nuorten osallisuushankkeissa, tekemässä nuorisovaltuuston vaaleja Turussa sekä tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja vammaispoliittista työtä Kuopiossa. Taivainen on tehnyt paljon vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten kanssa, muun muassa partiossa.

– Vasta opintojen loppuvaiheessa tajusin, että haluan työskennellä lasten ja nuorten kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa on lakisääteinen tehtävä. Helposti työ sysätään kunnissa esimerkiksi sivistystoimenjohtajan harteille, mutta toimenkuva on laaja ja isommista kaupungeista löytyy jo hyvinvointijohtajan virka.

Taivaisen sopimus Kuhmoisiin on voimassa toukokuun loppuun asti, mutta hyvinvointisuunnittelijan viran perustamista harkitaan.

– Työn toimenkuva on tosi laaja. Tähän kuuluu paljon hyvinvointiin liittyviä tekijöitä sekä laista tulevia velvoitteita. Esimerkiksi hyvinvointisuunnitelma tehdään neljälle vuodelle, mutta sitä tarkastellaan ja siitä raportoidaan vuosittain, Taivainen sanoo.

Hyvinvoinnista puhuttaessa keskustelu kääntyy helposti ravitsemussuosituksiin ja riittävään liikuntaan. Taivainen pitää sitä ymmärrettävänä, mutta huomauttaa, että asiantuntijuus syntyy siitä, että näkee hyvinvoinnin olevan muutakin.

Mikä tekijä on hyvinvointisuunnittelijan mukaan tärkeä osa hyvinvointia? Ja mitä siihen liittyvää Kuhmoisista ehkä puuttuu? Artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan viikon 48 Kuhmoisten Sanomissa. Näköislehden voit ostaa Lehtiluukusta.