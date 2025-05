Any publicity is good publicity

Tuossa muodossa minä fraasin ”kaikki julkisuus on hyvästä” muistan, mutta lähteiden mukaan alkuperäismuoto sirkustirehtööri ja poliitikko P.T. Barnumin muotoilemana olisi ollut ”there is no such thing as bad publicity” siis ”ei ole sellaista kuin huono julkisuus”. Saattaahan se noinkin olla viihdealalla, mutta näin seurakunnan johtamisen näkökulmasta uskallan olla eri mieltäkin.

Tänä keväänä on ollut seurakuntaamme liittyen raflaavia otsikoita lehdissä ja ärhäköitä keskusteluita sosiaalisen median palstoilla. Niiden vyöryä on aika lailla mahdotonta pysäyttää, vaikka saattaisivat sisältää väärääkin tietoa. Luotan kuitenkin siihen, että palot sammuvat ajallaan. Toki väärää tietoa on syytä korjata.

Hollolan seurakunnan pääfacebook-sivulla on linjattu esittelytekstissä, että se on “myönteisen vuorovaikutuksen ja tiedon jakamisen yhteisöllinen paikka.” Myönteinen vuorovaikutus on itse asiassa kaiken seurakunnallisen toiminnan tietynlainen lähtökohta. Me olemme hyvällä asialla, emmekä siten kaipaa huonoa julkisuutta tai vääristelevää viestintää.

Kristillisen uskon keskeisin asia on sekin viesti. Evankeliumi on ilosanoma. Meidän kristittyjen tehtävä on julistaa ilosanomaa kuoleman kukistaneesta Kristuksesta. Se viesti on kaunis ja rakkaudellinen. Sen eteenpäinviemisessä tavallaan on kaikki julkisuus hyvästä, mutta ei hyvää sanomaa tietenkään voi julistaa pahuuden keinoin. Samasta lähteestä ei voi ammentaa hyvää ja pahaa. Ilosanoma on enemmän kuin sanoja, se on kutsu kristilliseen, lähimmäistä rakastavaan elämäntapaan.

Kirkkoherra Timo Huttunen