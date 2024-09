Argumentit eivät vakuuta tuulivoiman vastustajia

Petri Härkönen on vastustanut – ja vastustaa yhä –Kuhmoisten Karijärvelle suunnitteilla olevaa tuulivoimapuistoa. Härkönen on kausiasukas ja kuhmoislainen maanomistaja ja toiminut muun muassa Keravan kaupunginjohtajana sekä Sodankylässä ja Enontekiöllä kunnanjohtajana.

Härkönen ei ole vakuuttunut argumenteista, joilla tuulivoimaa puolustellaan. Ensimmäiseksi hän nostaa tikunnokkaan kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän, jota ollaan uudistamassa. Esitys uudistuksesta tulee ensi keväänä, ja uusi rahoitusjärjestelmä astuu voimaan vuonna 2026.

Kausiasukas ja kuhmoislainen maanomistaja Petri Härkönen hämmästelee kunnan ja suurimpien maanomistajien läheistä yhteistyötä. – Se herättää kysymyksen siitä, kenen etua kunta lopulta ajaa?

– Uudistuksessa tultaneen esittämään tuulivoimaloiden verotulotasauksen asettamista samalle tasolle kuin muissa voimaloissa. Se on helppoa ja käytännössä puolittaa tuulivoimaloista saatavan kiinteistöveron. Uudistus astuu voimaan todennäköisesti seuraavalla hallituskaudella, Härkönen sanoo.

Kuhmoisten kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen epäili elokuussa tuulivoimayhtiö Myrsky Energia Oy:n valtuustoseminaarissa, että verotulotasausta ei tule.

Härkönen on aidosti huolissaan tuulivoiman aiheuttamasta kiinteistöjen arvon laskusta. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Paajanen totesi elokuussa, että Kuhmoisten kiinteistöjen arvo on laskenut vuodesta 2015 lähtien, eikä jatkossakaan voi sanoa, johtuisiko mahdollinen laskeminen juuri tuulivoimasta.

– Se on totta, mutta kysymys onkin siitä, mitä kiinteistöjen arvolle tapahtuu tulevaisuudessa suhteessa muihin kuntiin. Olen jutellut eri kiinteistövälittäjien kanssa ja heidän näkemyksensä on, että tuulivoimalat tiputtavat merkittävästi vaikutusalueella olevien kiinteistöjen arvoa. Se on inhimillistä, tuskin kukaan haluaa ostaa kotia tuulimyllyjen varjosta.

Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että kiinteistöjen arvo laskee, mitä lähemmäs voimaloita mennään.

Myös luontoarvot pohdituttavat itsekin luonnossa viihtyvää Härköstä. Luonnonvarakeskuksen tutkimukset ovat osoittaneet, että muun muassa sorsalinnut ja metsäkanalinnut väistävät viiden kilometrin päähän tuulivoimalasta.

