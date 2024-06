Aukeasuon ympäristölupa vanhenemassa – uutta touhutaan jo

Aukeasuon ampumaradan 25 vuotta vanha ympäristölupa menee vanhaksi ensi vuoden heinäkuussa. Uuden luvan hankinta on jo käynnissä. Radalta otettiin keväällä vesinäytteet ja parhaillaan siellä tehdään melumallinnusta.

– Eli mikä on laskennallinen melualue, mihin asti se yltää. Melumallinnus tehdään maaston mukaan. Puuston vaimentavaa vaikutusta ei huomioida, sillä sen voi vuosien aikana kaataa pois, Kuhmoisten Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Kari Laatikainen kertoo.

Kuhmoisten RHY on mukana ampumaurheiluliiton hankkeessa, jonka kautta se saa apua muun muassa tarvittavien asiakirjojen laadintaan.

– Elokuun loppuun mennessä ovat valmiina kaikki esiselvitystyöt ja raportoinnit. Sen jälkeen asia etenee kuntaan ja ELY-keskukseen. Kunta lähettää kuulemiskirjeet kaikille maanomistajille, joita alueella on. Heitä on muutamia kymmeniä, Laatikainen kertoo.

Aukeasuon ampumarata on ollut käytössä yli 20 vuotta ja parhaimmillaan siellä on ammuttu 50 000 laukausta vuodessa. Valituksia melusta ei ole tullut, joitain yksittäisiä huomioita ainoastaan.

Ammunta-ajat ovat tiistaisin, perjantaisin sekä lauantaisin. Hirviradalla ammutaan äänieristetystä kopista. Monissa aseissa on käytössä myös äänenvaimentimet.

– Tavoitteena on, että uusi ympäristölupa olisi voimassa ensi vuoden alusta alkaen. Hallitus haluaa kasvattaa ampumaratojen määrää nykyisestä 600 radasta tuhanteen rataan, Laatikainen sanoo.

Myös metsästysharrastuksen kannalta mahdollisuus käyttää ampumarataa olisi elintärkeä. Hyvä ammuntataito takaa sen, että haavakoita ei synny. Samalla kehittyy oma aseenkäsittelytaito.

Mitä radan korjaaminen tuli maksamaan ja minkälaisen kasvojen kohotuksen se on kevään aikana saanut? Voit lukea jutun kokonaisuudessaan viikon 24 Kuhmoisten Sanomista. Näköislehden irtonumeron voit ostaa täältä.