Digitalisaation vastustaminen voi kostautua, kun Pirhan sähköiset palvelut yleistyvät

Pirkanmaan hyvinvointialueella on käynnissä uusi pilottihanke digitukeen liittyen sekä Kuhmoisten että Lempäälän kunnan kanssa. Hankkeen avulla pyritään laajentamaan digituen mahdollisuuksia sekä tekemään terveyspalveluiden käytöstä helpompaa.

Pilotissa kunnan asukkaille tarjotaan mahdollisuus saada apua terveyspalveluiden sähköiseen asioimiseen ja chat-palveluiden käytttöön. Lisäksi Kuhmoisten kirjaston erikoiskirjastovirkailija Eeva Markkanen on saanut Pirhalta oma koulutuksensa, jonka avulla hän pystyy jatkossakin auttamaan heitä, jotka kaipaavat tukea Pirhan sivuilla navigoimiseen.

Vaikka Kuhmoisissa on Markkasen mukaan todella laaja digituki, myöntää hän työssään huomanneensa maailman digitalisoitumisen myös hankaloittavan monen elämää.

Saman on huomannut myös Erkki Häkkinen, joka on vetänyt senioreiden digikerhoa Kuhmoisten kirjastolla jo useita vuosia. Hän on sitä mieltä, että digitalisaation hankaluudet sekä sen vastustaminen ovat ikäihmisten kohdalla usein lähinnä asenteesta kiinni.

