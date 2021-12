Harjunsalmella jälleen ulosajo

Harjunsalmella Kesäkiventien ja valtatie 24:n ristetyksen tienoilla tapahtui keskiviikkoiltana ulosajo noin varttia vaille iltakahdeksalta.

Tapahtumapaikalta toimitettiin yksi henkilö ensihoidon tarkistettavaksi. Ajoneuvo vaurioitu jonkun verran, ja tiellä oli jonkun aikaa pelastuslaitoksen henkilöstöä siirtämässä autoa sivuun kulkuväylältä. Tapahtumassa ei ollut mukana muita ajoneuvoja.

Suurin piirtein samassa paikassa rytisi myös tiistaina iltapäivällä puoli kolmen aikaan. Tuolloinkin kyseessä oli yhden ajoneuvon ulosajo, jossa ei ollut muita osapuolia.

– Näitä on nyt sattunut eri puolilla Pirkanmaata paljon. Tekijöitä on monta; tiellä on räntää tai vettä, on liukasta ja näkyväisyys on huono, tilannenopeutta on kenties liikaa tai auton renkaat huonot, päivystävä palomestari Jari Hiltunen Pirkanmaan pelastuslaitokselta toteaa.

