Harrastajateatteri voi huokaista helpotuksesta – Kalholanniemestä kajahtaa jälleen

Kuhmoisten harrastajateatteri voi huokaista helpotuksesta. Ainakin tuleva kesä on Kalholanniemessä turvattu, sillä ahkera huutelu sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa toi näyttelijäkaartiin neljä uutta kasvoa. Näin ollen kesän näytelmä saadaan vietyä läpi seitsemän näyttelijän voimin.

– Piti vain etsiä sellainen näytelmä, jossa henkilöitä on vähän. Ja kyllähän niitä loppujen lopuksi löytyy. Me päädyimme Heikki Luoman kirjoittamaan Kaikki mulle heti -näytelmään. Luoman näytelmiä on esitetty ennenkin, näytelmän ohjaava Jaakko Hännikäinen kertoo.

Uudet näyttelijät ovat Hännikäisen mukaan käytännössä ensikertalaisia.

– Kokemukset näyttelemisestä taitavat olla kouluajalta.

Ennen kaikkea ilahduttaa näyttelijöiden suuri ikähaarukka. Esityksen lopussa pienessä roolissa vilahtaa 12-vuotias näyttelijän alku. Vanhimmat lavatähdet ovat seitsemänkymppisiä.

