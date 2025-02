Herrasmiehet auttoivat sähköautoilevan Minnan kotimatkalle: ”Hullua”

AJANKOHTAISTA

TEKSTI JA KUVAT KATJA SIRVIÖ

Minnan loppiaisviikonlopun kotimatka Kuhmoisista Kanta-Hämeeseen alkoi nihkeästi. Täyssähköauto piti saada ladattua, ja suunnitelmissa olikin tehdä se Kipparin takana ruokaostosten aikaan. Siellä kun tiettävästi oli kunnan ainoat sähköautojen latauspaikat.

– Kipparin kolmesta latauspaikasta kaksi oli epäkunnossa ja poissa käytöstä. Kolmas paikka oli varattu, eikä sen omistaja puolentoista tunnin aikana ilmaantunut autoaan siirtämään, Minna harmittelee.

K-market Kipparin kauppias Markus Ahonen kertoo, että latauspiste on mennyt epäkuntoon joulua edeltävällä viikolla.

– Asiasta on ilmoitettu K-lataukseen. Saamani tiedon mukaan latausasemasta on hajonnut joku osa, joka on jouduttu tilaamaan laitevalmistajalta jostain päin maailmaa. Latauspiste korjataan heti, kun tuo osa tulee, Ahonen kertoo.

Minna sai apua kahdelta paikalliselta herrasmieheltä, jotka tiesivät kertoa, että julkisilla paikoilla on oltava latauspisteitä. Vuonna 2024 Kuhmoisten kuntakin päätti investoida latauspaikkoihin, ja sellaiset löytyivätkin kunnan talolta ja yhtenäiskoululta.

– Autossa oli tosi vähän virtaa. En voinut lähteä ajelemaan ympäri kylää vaan odottelin autossa, että herrat tarkastivat tilanteen. Pian he tulivatkin kertomaan, että kunnantalon pihassa on sellainen, missä vilkkuu vihreä valo.

Minna latasi autoaan sen verran, että pääsi Padasjoelle, ja sanoo ajatelleensa, kuinka hullua on se, että kunnanviraston pihassa kuka tahansa voi lyödä töpselin kiinni autoonsa.

Hullua se on myös kunnan teknisen johtajan Virve Toukolan mielestä, sillä joulun alla valmistuneiden latauspaikkojen ei pitänyt olla vielä loppiaisena käyttökunnossa.

Miten sähköautojen lataus Kuhmoisissa nykyään onnistuu ja onko latauspaikkoja tulossa lisää? Koko jutun voi lukea viikon neljä Kuhmoisten Sanomista. Näköislehden irtonumeron voi ostaa Lehtiluukusta.