Hyvällä valmistautumisella ja kokeneempien opeilla

Päijänteen ympäriajo ajetaan tulevana lauantaina. Kuhmoisissa enduropyörät nähdään lauantaina poikkeuksellisesti illalla, sillä kilpailun 13 maastokokeelle startataan vasta puoli kuuden aikaan.

Kuhmoisten maastokokeen lähtö ja maali ovat tuttuun tapaan lähellä Puukkoistentietä. Kahdeksan kilometrin mittainen maastokoe on lähestulkoon sama kuin viime vuonna.

– Perusrakenne on sama, reittiin on tehty vain pieniä muutoksia. Tosin se ajetaan tänä vuonna toiseen suuntaan, maastokokeesta vastaava Kuhmoisten Moottorikerhon Heikki Sihto kertoo.

Tänä vuonna sääolosuhteet näyttävät suosivan Päitsille starttaavia kuljettajia. Sihton mukaan keli on ollut lähes ideaali ja näyttää sellaisena jatkuvan. Yöllä on useampi aste pakkasta, eivätkä päivälämpötilatkaan kohoa kovin korkeiksi.

– Aukeilla paikoilla on lunta järjettömästi, mutta sitähän se on ollut muutaman vuoden.

Kuhmoisten maastokokeelle tullaan Hassista, joka on ensimmäinen maastokoe pitkän huoltotauon jälkeen. Matka jatkuu 24-tietä pitkin kohti Auttoista.

Endurokilpailujen klassikkokin näyttää kärsivän vallitsevasta taloustilanteesta. Täysimittaiselle Päitsille osallistuu vain reilu 90 kuljettajaa, sunnuntain Trophy-kilpailussa ajaa 34 kuljettajaa.

Kuhmoisten Moottorikerhoa edustava Janne Heino osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa täysmittaiselle Päitsille V50-luokassa. Viime vuonna Heino ajoi yksipäiväisen parikilpailun yhdessä Vesa Peltosen kanssa.

