”Isien pitäisi ottaa asiat vakavammin”

Isänpäivänä isän tehtävä on viettää aikaa lapsen kanssa ja tehdä kotihommien sijaan hauskoja asioita. Niin ajattelee viisivuotiaan pojan isä Jussi Raiskio. Tänä vuonna kaksikon suunnitelmissa on mennä katsomaan supercrossia Tampereelle.

– Poika kun tykkää noista moottorivehkeistä.

Lapsen kanssa yhdessä tekeminen korostuu Raiskion puheissa usein. Raiskio on etävanhempi ja näkee poikaansa pääasiassa parin viikon välein pidennetyn viikonlopun ajan.

– Tapaamisissa ei ole hukkaan heitettävää aikaa, vaan haluan tehdä paljon asioita, Raiskio sanoo.

Osallistuvalle isälle etärooli on raskas henkisesti ja fyysisesti. Tampereella työpäivän jälkeen järjestetyn arki-iltaisen tapaamisen jälkeen Raiskio on kotona myöhään ja herätys on aamulla aikaisin.

– En kuitenkaan valita. Lapsen tapaaminen tuo arkeen niin paljon iloa. Kun näkee, miten hän kasvaa ja miten paljon asioita hänen kanssaan voi tehdä. Voin hengähtää itsekin sitten, kun lapsi on päiväunilla.

Isänä Raiskio uskoo yhdessä tekemisen ja esimerkin voimaan. Viikonloput Kuhmoisissa täyttyvät mökkeilystä, luistelusta, hiihdosta, moottoriurheilusta, yhdessä tehdyistä kotiaskareista ja muiden lapsiperheiden tapaamisesta.

