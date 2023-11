Jatkajia löytyisi, mutta metsästys on murroksessa

Velisjärven metsästäjillä on puheenjohtaja Antti Liehun mukaan ollut onnekas syksy. Myönnetyt hirviluvat on käytetty – saaliiksi on saatu kaksi aikuista hirveä ja kaksi vasaa. Lauantaina olikin hyvä hetki rauhoittua hirvikeittolautasten ääressä.

– Nyt odotellaan, että lumet tulevat ja jälkiä nähdään. Jos alueella on hirviä tiheästi, harkitsemme, käytämmekö yhteismetsästyksen pankkilupia vielä, Liehu sanoo.

Hirvilupia myönnettiin Kuhmoisiin jälleen viime vuotta vähemmän. Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan Kari Laatikaisen mukaan 80 myönnetystä luvasta 48 on käytetty, pankkilupia on parikymmentä.

– Vasaprosentti on toteutunut, se on 47. Kun katsoo, mistä päin hirviä on kaadettu, niin susireviirin ydinalueella, eli pohjoisosissa ei hirviä juuri ole ammuttu. Vasojen osalta tyhjä alue on vieläkin isompi, Laatikainen kertoo.

Hirviä saa vielä metsästää sen, minkä kanta kestää, mutta suurpetometsästys on murroksessa. Erilaiset luonnonsuojelujärjestöt ovat valittaneet ilveksen metsästykseen myönnetyistä 300 poikkeusluvasta. Myös Kuhmoisiin myönnettiin kaksi lupaa, mutta valitusaika on vielä kesken, eikä Laatikainen ole varma, onko Kuhmoisten luvista valitettu.

– Meillä on Kuhmoisissa yksi Pohjois-Hämeen vahvimmista ilveskannoista. Havaintoja ja pihakäyntejä on paljon. Jos luvista valitetaan, niiden käsittelyajat ovat sellaisia, että kausi ehtii mennä ohi.

Viikon 46 lehdessä kerrotaan lisää siitä, mihin suurpetojen metsästämättä jättäminen voi johtaa. Voit lukea näköislehden maksutta täältä.

Metsästys voisi olla Eelis Liehun sekä Veeti ja Ronja Korpisen harrastus tulevaisuudessa, mutta missä muodossa? Laji on tällä hetkellä kovassa murroksessa.