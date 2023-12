Jouluikkuna muuntautuu vuoden mittaan 

Toritiellä sijaitseva etätyötila kantaa nimeä Konttori, vaikka omistaja Sari Salmisen mukaan nimeä ei varsinaisesti keksittykään ikinä erikseen. Termi jäi käyttöön lähinnä siitä syystä, että Salminen on itse pankissa töissä.

— Pankillahan mennään konttorille töihin, ja tämä on minun etätyöpisteeni, Salminen toteaa.

Hän kertoo tuntevansa olonsa kotoisaksi Konttorilla, sillä se muistuttaa Salmista hänen työpaikastaan Helsingin Yrjönkadun Hypossa eli Suomen Hypoteekkiyhdistyksessä. Kyseinen toimisto on rakennettu jo 1800-luvulla, ja Salmisen mielestä myös Kuhmoisten Konttorilla vallitsee samanhenkinen tunnelma, sillä sekin on sisutettu vanhaa aikaa kunnioittaen.

Salminen kertoo jopa tuoneensa Konttorille Hypolta ostaneensa valtavan kristallikruunun.

— Sen tuominen ei ollut ihan yksinkertaista, hän paljastaa.

Vaikka Konttori on hankittu pääsääntöisesti etätyötilaksi, on siellä ehditty järjestää myös jouluisia pop up -myyjäisiä, joista saatu tuotto annetaan hyväntekeväisyyteen. Lisäksi Salminen on yhdessä ystävänsä kanssa sisustanut Konttorin ikkunan uuteen uskoon, ja asetellut lasin taakse niin joulukuusen kuin myös erilaisia jouluaiheisia leluja sekä nukkekodin.

