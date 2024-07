Kaksien festareiden lauantai: Katso kuvat lauantain ihmisvilinästä

Heinäkuun viimeisenä lauantaina kuhmoislaisia hellittiin peräti kaksilla festivaaleilla. Läpi viikonlopun kestävät We are one -festarit pyörähtivät käyntiin heti aamusta, kun torimyyjät valloittivat Kuhmolan kentän. Sahanrannassa aamu avattiin lempeällä joogalla.

Wao-festareiden lisäksi Sahanrannassa ja sataman alueella vietettiin Wanhan sahan festivaalia, joka keräsi alueelle lukuisia höyrylaivoja sekä muita vanhoja kulkuneuvoja.

Lisäksi Asemuseon pihalla oli pystyssä rompetori.

Lauantaipäivän tunnelmia kuviin ikuisti Arja Heinilä. Lisää kuvia tulossa illan aikana.