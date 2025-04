Karttasovellusten avulla metsässä kulkeminen on turvallista

Kokemattomankin sienestäjän on nykyään vaikea eksyä metsään. Heretyn kämpän yrittäjä ja vaellusopas Minna Jakosuo suosittelee lataamaan puhelimeen sekä karttasovelluksen että 112 Suomi -sovelluksen.

– On olemassa paljon maksuttomia karttasovelluksia, joihin voi autolta lähtiessä merkitä, mihin on auton jättänyt. Sovellus näyttää oman sijainnin kartalla koko ajan, ja jos metsässä tulee epävarma olo, niin sovelluksesta näkee, mistä on lähtenyt liikkeelle. Se on ehkä yksinkertaisin keino ehkäistä eksymistä, Jakosuo kertoo.

