Käsitys rinnakkaisesta avioliittokäsityksestä kaatui: ”Jos kirkko ei ota maailman muutosta vakavasti, ei se kykene itse muuttamaan maailmaa.”

TEKSTI SANNA KANTOLA

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous ei hyväksynyt piispojen esitystä kahdesta rinnakkaisesta avioliittokäsityksestä. Ehdotusta puitiin viime viikolla kokouksessa. Kirkon lakivaliokunta ehdotti piispainkokouksen esityksen hyväksymistä kirkolliskokoukselle.

Piispainkokous oli muokannut ehdotuksen, joka sisälsi kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä. Ehdotus hävisi lopullisen äänestyksen kirkolliskokouksen täysistunnossa viime viikon torstaina. Äänet jakautuivat 62 (jaa) – 40 (ei), lisäksi laskettiin kuusi tyhjää ääntä. Muutoksen läpimenoon olisi tarvittu määräenemmistön eli kolmen neljäsosan tuki, 77 jaa-ääntä.

Jo toukokuussa 2024 piispat ehdottivat kirkolliskokoukselle, että kirkkojärjestykseen lisätään säännös rinnakkaisista avioliittokäsityksistä. Käsityksiä avioliitosta oli ehdotuksessa kaksi: kahden henkilön välinen liitto eli kahden samaa sukupuolta olevan henkilön liitto ja miehen ja naisen välinen liitto. Käsitykset ovat teologisesti eri tavalla perusteltuja.

Papilla olisi piispainkokouksen esityksen mukaan ollut mahdollisuus toimittaa samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkiminen tai avioliiton siunaaminen, mutta vakaumukseen vedoten vihkimisestä olisi voinut myös pidättäytyä. Samaa sukupuolta olevien parien oikeus saada kirkollinen vihkiminen olisi säädetty seurakunnan velvollisuudeksi ja tämän toteutumisen varmistaminen kirkkoherran tehtäväksi.

Nyt Lakivaliokunta esitti kirkkojärjestyksen muutoksen hyväksymistä muodossa, jossa omantunnonsuoja eli vakaumuksen käsite olisi laajennettu pappien lisäksi koskemaan myös kanttoreita. Näin kanttoreilla olisi myös ollut oikeus halutessaan pidättäytyä osallistumasta samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen.

Arkkipiispa Tapio Luoma näkee, että kirkollisella vihkimisellä on tärkeä merkitys kaikille avioliittoon vihittäville pareille, myös samaa sukupuolta oleville. Piispainkokouksen esityksen kaatuminen on Luoman mielestä harmillista.

Arkkipiispa piti kuitenkin merkittävänä, että piispainkokous teki esityksen, joka olisi mahdollistanut kaikkien avioliittoon aikovien yhdenvertaisen kohtelun ilman, että kirkon henkilökuntaa pakotetaan luopumaan vakaumuksestaan.

Vuonna 2017 hyväksytyn tasa-arvoisen avioliittolain myötä kirkon piirissä on jo vaikuttanut kaksi erilaista avioliittokäsitystä, ja monet papit ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja. Piispainkokous on aikaisemmin todennut, että tuomiokapitulien on syytä harkita pidättyväisyyttä seuraamusten määräämisessä vihkimistä suorittaneille.

– Tämän kevään kirkolliskokouksen päätöksen jälkeen kirkossa vallitseva nykytila jatkuu, arkkipiispa Luoma toteaa.

Luoma korostaa, että tulevaisuudessa avioliittoa koskeviin näkemyseroihin olisi löydettävä ratkaisu, jossa erimielisyys avioliittokäsityksestä ei ole ykseyden ja yhdenvertaisen kohtelun este.

– Maailman muutos jatkuu, ja kirkko elää mukana. Jos kirkko ei ota maailman muutosta vakavasti, se ei itse lopulta kykene muuttamaan maailmaa.