Kaupunkielämä ei vetänyt vertoja maaseudulle

Kuhmoisista aikoinaan opiskelujen perässä pois muuttanut Niina Keskinen palasi juurilleen 20 vuoden poissaolon jälkeen noin puolitoista vuotta sitten, kun hän kyllästyi reissaamaan Kuhmoisten ja Lahden väliä joka viikonloppu poikansa Roopen kanssa.

Tätä oli jatkunut jo lähes kahdeksan vuoden ajan, ja kaksikko oli tottunut majoittumaan Lahtisen sisarusten omistaman Kirjonurmen tallin rantamökissä.

Nyt Keskiselle on kuitenkin valmistumassa täysin uusi koti, joka on loppusilausta vaille valmis.

Syyksi paluulleen Keskinen mainitsee muun muassa turvallisuuden, sillä Lahden keskustassa liikkuu jonkin verran esimerkiksi huumeita.

Myös aktiivisuus oli jäänyt harmillisen vähäiseksi kaupunkielämän keskellä.

– Kyllähän se kerrostaloelämä on aika passivoivaa. Kun Lahdessa teki tavallisen työpäivän ja meni kotiin, aktiivisuusmittari näytti 3200 askelta. Täällä 10 000 on ihan paperia, vaikka ei edes kuvittele kävelleensä paljoa. Maaseudulla virikemaailma on ihan toisenlainen, Keskinen sanoo.

