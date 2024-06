Kesälomille Pirkanmaan parhaimpana

Kuhmoisten yhtenäiskoululta jäätiin lauantaina kesälomille hyvin mielin. Rehtori Juha Nupponen totesi puheessaan, että ei ole suuri tilastojen ystävä, mutta tuoreen lukiovertailun tulos lämmitti hänenkin mieltään.

STT:n lukiovertailussa Kuhmoisten lukio pääsi pienten lukioiden listalla sijalle kaksi. Pienellä lukiolla tarkoitetaan lukiota, josta valmistuu alle 50 ylioppilasta. Ykkössija meni Ähtärin lukiolle.

Kakkossijansa myötä Kuhmoisten lukio oli tänä vuonna myös koko Pirkanmaan paras lukio.

Juhlapuheessaan Nupponen puhui hyvistä käytöstavoista.

Yhdeksäsluokkalaiset kehottivat muita pelaamaan pesäpalloa ja väittämään vastaan.

– On tärkeä tietää, miten kohdataan toisia ihmisiä ja luodaan ympäristö, jossa on hyvä olla. Hyvät käytöstavat ovat pieniä tekoja ja sanoja, jotka osoittavat kunnioitusta toista kohtaan, Nupponen sanoi.

Nupposen mukaan koulu on turvallinen paikka opetella käytöstapoja, sillä mahdollisista virheistä tulevat seuraukset ovat varsin lieviä. Omasta tekemisestä tulee ottaa vastuu.

– Jos tekee virheen, sen myöntäminen ei ole heikkoutta vaan vahvuutta. Sitten pyydetään anteeksi ja pyritään korjaamaan virhe.

Kuhmoislaisia lapsia ja nuoria Nupponen kehui fiksuiksi. Samaa viestiä tulee leirikouluista ja retkiltä. Nupponen lähettää kiitokset maaseutupitäjän perheille, joissa ymmärretään hyvien käytöstapojen päälle.

Koulutaipaleensa päättäviä Nupponen kehui selviytyjiksi, sillä heidän vuosiinsa mahtuu niin sisäilmaongelmaa, koronavuosia kuin muuttoa uuteen kouluunkin.

Runsaiden ja monipuolisten musiikkiesitysten lomassa puheensa pitivät myös peruskoulun päättävät sekä tuoreet ylioppilaat.

Yhdeksäsluokkalaiset Oona Tanninen ja Nella Saarinen vetivät puheensa päätteeksi silmilleen aurinkolasit, näyttäähän tulevaisuus häikäisevältä. Loppuun he antoivat vielä muutaman elämänohjeen.

– Pelatkaa pesäpalloa. Väittäkää vastaan. Ottakaa rennosti ja olkaa riittävän zen, kaksikko totesi.

Ylioppilaiden puheessa Laura Anttila ja Atte Unnaslahti kiittelivät ryhmänsä hyvää yhteishenkeä, joka salli jokaisen edetä omilla vahvuuksillaan. Terveiset lähtivät myös muilta paikkakunnilta opiskelemaan tulleille:

– Ilman lisävoimia eläisimme vieläkin omassa maalaiskuplassamme.

Ylioppilaiden ohje jälkipolville oli pitää huolta itsestään. Sen jälkeen opiskelukin on helpompaa.

Riemuylioppilaan puheen piti tänä vuonna OTT, VTM, dosentti Liisa Nieminen, joka on kirjoittanut ylioppilaaksi Kuhmoisten tuolloisesta yhteiskoulusta vuonna 1974.

Riemuylioppilaat ovat kirjoittaneet ylioppilaaksi 50 vuotta sitten. Puheen pitänyt Liisa Nieminen istuu eturivissä vasemmassa reunassa.

Nieminen puhui koulutuksen merkityksestä. Kuluneet 50 vuotta ovat merkinneet Suomessa koulutustason nousua, mutta kehitys on pysähtynyt.

Niemisen mukaan opintojen maksuttomuus sekä kattava opintotukijärjestelmä ovat mahdollistaneet sen, että kuka tahansa on voinut opiskella itsensä tohtoriksi.

– Kaikkien leikkausten jälkeen en ole varma, pitääkö edellä sanomani enää paikkaansa.

Tuoreita ylioppilaita Nieminen kannusti opiskelemaan ja tekemään töitä opintojensa eteen. Hän ei antanut puheessaan painoarvoa niinkään suurille laudatur-saaliille, vaan muistutti, että pelkästään kokeiden läpäisyn takana voi olla uskomaton voittoisa tarina.

– Älä elämää pelkää, älä sen kauneutta kiellä. Suo sen tupaasi tulla, tai jos liettä ei sulla, sitä vastaan käy tiellä, älä käännä sille selkää, Nieminen siteerasi lopuksi Kaarlo Sarkiaa.

Alakoulun kevätjuhlassa 3.–5. luokat esittivät Kuhmoisten ja Jämsän junioriharmonikkojen kanssa Jussi Jänis ja porkkanajahti -musikaalin. Viime hetkellä tapahtunut sairastuminen aiheutti nopean roolivaihdoksen. Näppärät lapset suoriutuivat siitä hienosti.

Juttu on julkaistu viikolla 23 ilmestyneessä kesälehdessä, joka on maksutta luettavissa Lehtiluukussa.