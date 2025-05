Kirjasto ja nuorisotoimi aloittelemassa yhteistyötä – Perinteistä ja virtuaalista pelikulttuuria kirjastolla

TEKSTI & KUVAT SANNA KANTOLA

Joululahjaksi olis kiva saada.

– Mut kun se ois sitten se ainoo joululahja, alakouluikäiset pohtivat mahdollisuuttaan toivoa virtuaalilaseja lahjaksi.

Kirjaston galleriassa seisoo videonäyttö, johon on kytketty virtuaali- eli VR-lasit. Kirjastonuokkarin peli-ilta on käynnistymässä. Kuhmoislaisnuoret pääsevät kokeilemaan erilaisia lautapelejä ja tutustumaan virtuaalilaseihin.

Se, mikä erottaa virtuaalipelit tietokone- ja konsolipeleistä on peliympäristön voimakas immersiivisyys: virtuaalilasien avulla pelaaja astuu sisään pelien maailmaan.

Nuokkari-illan emännät, kirjastopedagogi Kati Ruuskanen ja nuoriso-ohjaaja Satu Forsberg, seuraavat näytön eteen muodostuvaa jonoa. Reilunkokoiselle näytölle heijastuu kutsuva näkymä virtuaalipelin maailmasta. Innokkaat VR-lasien testaajat odottavat kärsivällisesti vuoroaan.

Hetken hengähdystauon aikana Forsberg ja Ruuskanen taustoittavat lyhyesti peli-illan ideaa.

– Kirjasto on aloittelemassa yhteistyötä kunnan nuorisotoimen kanssa, Ruuskanen kertoo.

– Yhteistä toimintaa on toki ollut aikaisemminkin, on järjestetty muun muassa askarteluiltoja ja osallistuttu toistemme järjestämiin tapahtumiin. Nyt käynnistetään uudenlainen toimintamalli, Forsberg säestää.

Tiistainen peli-ilta sai alkunsa Ruuskasen ideasta. Viime vuoden marraskuussa hän kokeili samantyyppisen tapahtuman järjestämistä edellisessä työpaikassaan, Lapinlahden kirjastossa.

– Rakensimme peli-illan kansallisen peliviikon puitteissa. Tilaisuudesta tuli hyvää palautetta, joten oli intoa lähteä kokeilemaan samanlaista konseptia Kuhmoisissakin.

Kirjastonuokkarin peli-iltaa mainostettiin sosiaalisessa mediassa ja WhatsApp -ryhmissä. Myös koululle välitettiin tieto uudesta teemaillasta. Tapahtuma keräsikin mukavan määrän peleistä kiinnostuneita. Illan aikana paikalla vieraili 17 kokeilunhaluista nuorta.

– Nuokulle pääsevät yli 10-vuotiaat lapset, joten valitsimme kohderyhmäksi tännekin samanikäiset. Jatkossa voidaan miettiä, että olisiko peli-iltoja hyvä järjestää erikseen alakoulu- ja yläkouluikäisille, Forsberg toteaa.

Perinteisiä lautapelejä oli käytettävissä laaja valikoima ja ne myös kiinnostivat kirjastonuokkarin osallistujia.

Virtuaalilasit lainattiin kirjastolle alueellisen kehittämiskirjaston puolelta. Laseja lainataan tällä hetkellä vai institutionaalisille käyttäjille, yksityisasiakkailla ei toistaiseksi ole mahdollisuutta lainaan.

VR-laseilla voi pelata virtuaalipelejä yksin, tai jos laseja on useammat, voi muodostaa joukkueen.

Kirjastolla kokeiltavana oli muun muassa Beat Saber -lasermiekkapeli. Kokeilussa olivat myös kerronnalliset Star Wars – ja Down the Rabbit Hole -pelit. Viimeksi mainitut ovat interaktiivisia tarinapelejä, joissa on mahdollista ohjata myös tapahtumien kulkua.

Erilaisia pelejä on helppo ladata virtuaalilaseihin verkosta.

Kirjastolla vierailleet nuoret pääsivät kaikki halutessaan kokeilemaan VR-laseja. Perinteisemmätkin pelit kiinnostivat nuoria ja illan päätteksi Nuokulle lähti lainaan Team 3-lautapeli.

Ovella, kirjastosta poistuttaessa nuoret asiakkaat totesivat tulevansa mielellään uudelleen, jos uusi peli-ilta tulevaisuudessa järjestetään.

– Toivottavasti järjestetään pian, joku poistuvista huikkasi.