Kissakulmalla muistellaan helatorstaina Roinilan talon tapahtumia

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Muutaman vuoden kuluttua saamme kenties lukea historiallisen romaanin, jonka tapahtumat sijoittuvat Kuhmoisiin, tarkemmin Kissakulmalle Roinilan taloon. Sellaista on alkuun panemassa Johanna Hasu, joka on paitsi pianonsoiton opettaja ja filosofian tohtori myös monipuolinen kirjailija.

Rointilan talo on Hasun isän, Oiva Ruokosen mummola. Nyt talo kuuluu Hasulle ja hänen sisarelleen Katariina Ruokoselle, joka soittaa alttoviulua Lahden Sinfoniaorkesterissa.

– Tuleva romaani on vasta siinä vaiheessa, että luen kaikkea sitä, mitä Roinilan talosta löytyy: Vanhoja aikakauslehtiä, koulukirjoja, kanankasvatusoppaita. Selvitän, millaista elämä talossa on ollut, Hasu kertoo.

Seppo Unnaslahti on luvannut Hasulle kaiken hänellä käytettävissä olevan tiedon. Esimerkiksi litteroinnin haastattelusta, jossa Oiva Ruokosen mummo kertoo, kuinka punaiset kävivät vaatimassa Roinilan talosta ruokaa.

Lisää tarinoita Roinilan talosta ja isänsä tädistä Katrista Hasu kuulisi mielellään Helatorstaina Kissakulmalla järjestettävässä Librissä.

Kissakulma Libri on heinäkuussa Kouvolan Myllykoskella järjestettävän Kymi Libri -kirjamessujen satelliittitapahtuma, eräänlaiset etkot. Hasu itse asuu Kouvolassa ja Reuna Publishing House oy, joka Hasunkin kirjat on kustantanut, on yksi Kymi Librin järjestäjistä.

Hasun uusin romaani Työskennelkää rakkaudesta julkaistaan Kymi Librissä.

– Satelliittitapahtumia on pidetty toisista messuista lähtien ja ajattelin, että Kuhmoinen olisi hyvä paikka sellaiseen, Hasu kertoo.

Helatorstain tapahtuma alkaa keittolounaalla, jonka jälkeen Hasu kertoo tulevasta romaanistaan ja sen päähenkilöstä, pedagogista ja Jean Sibeliuksen ystävästä Ingebor Hymanderista.

– Lisäksi kerron Roinilaan sijoittuvasta romaanista ja Seppo Unnaslahti on luvannut kertoa alueen historiasta. Välissä kuullaan musiikkia, me soitamme Katariinan kanssa kirjallisuuteen liittyvää musiikkia ja isäkin on luvannut tulla mukaan.

Iltapäiväkahvien jälkeen yleisöllä on mahdollista tutustua Roinilan talon pihapiiriin. Helatorstai-iltaa Torpalla vietetään tanssien merkeissä.