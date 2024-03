Koko kirjasto on luettu

Sohvan vieressä on kassi, jossa on kymmenen kirjaa; Anni Blomqvistin, Pirjo Tuomisen, Anu Joenpolven ja Liina Putkosen teoksia. Alimmat viisi on luettu, päällimmäiset ovat vielä lukematta. Kesken oleva kirja on sohvapöydällä. Se on Eppu Nuotion Hopeamedaljonki.

– Tilasin kymmenen, mutta sain yksitoista, sanoo kirjojen suurkuluttaja Tuovi Konttila mielissään.

Tytär on tuonut kirjakassin Konttilalle kotiin kirjastosta. Uusi kirjatilaus tehdään heti kun vanhat on luettu. Joskus menee kirja päivässä.

Tuovi Konttila oppi lukemaan viisivuotiaana. Hän ei muista kenenkään häntä erityisesti opettaneen.

– Yhtäkkiä vain huomasin, että hellan kiiltävässä luukussa lukee Högfors Bruk.

Konttilan vanhemmat eivät olleet kovia lukijoita, siksi kotona oli vain vähän kirjoja. Niinpä hän kävi hakemassa niitä naapurista. Aitassa oli iso pärekorillinen Päijälän kirjastosta poistettuja kirjoja.

– Joistain puuttuivat kannet ja joistan sivuja. Luin silti ne kaikki.

Minkälaista kirjallisuutta tämä kirjojen ahmija sitten lukee?

Ja mitä ei halua lukea? Lue koko juttu Tuovista viikon 13 Kuhmoisten Sanomista. Voit ostaa irtonumeron täältä.