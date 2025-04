Kokoomus Kuhmoisten suurin puolue, perussuomalaiset menetti kaksi paikkaa

Kokoomus säilyy Kuhmoisten kunnanvaltuuston suurimpana puolueena tulevallakin valtuustokaudella kymmenellä valtuustopaikallaan. SDP ja Keskusta säilyttivät kaikki neljä paikkaansa, Perussuomalaiset menettivät kaksi paikkaa ja saivat läpi yhden ehdokkaan. Ensimmäistä kertaa kuntavaaleihin osallistunut Avoin Kuhmoinen -ryhmä saavutti kaksi paikkaa.

Kovimmat äänipotit keräsivät kokoomuksen Johanna Peltonen (121 ääntä) sekä Kari Paajanen (83 ääntä). Seuraavaksi kovimmat äänimäärät menivät SDP:n Kati Hattuselle (64 ääntä) ja keskustan Jarmo Rantalalle (61 ääntä).

Uusia kunnanvaltuutettuja saatiin kahdeksan. Vanhoista valtuutetuista kristillisdemokraattien Risto Ojala ei saavuttanut valtuustopaikkaa.

Uusista valtuutetuista yhdeksän on naisia. Valtuuston keski-ikä on 55,1 vuotta. Nuorin valtuutettu on keskustan Ilmari Huusko (18 vuotta) ja vanhin kokoomuksen Eero Ikonen (77 vuotta).

Kuhmoisten uusi kunnanvaltuusto: Johanna Peltonen, Kari Paajanen, Ville Lehtonen, Kimmo Malin, Juha Simola, Leila Helaakoski, Lilja Järvinen, Pekka Pitkäranta, Ilkka Säynätjoki, Eero Ikonen, Tenho Kotajärvi, Kati Hattunen, Silmu Sarvala, Jaana Hagström, Ulla Salmi, Jarmo Rantala, Markku Liehu, Ilmari Huusko, Henna Hellstén, Osku Puukila, Liisa Brander-Keskinen

Juttua muokattu 14. huhtikuuta klo 5.48. Perussuomalaiset menettivät kaksi paikkaa yhden sijaan.