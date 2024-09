Kolme maakuntaa haluaa pitää ”pääverisuonen” valtatienä

Valtatie 24:n suunniteltu luokanalennus kantatieksi kokosi laajan joukkion seminaariin hotelli Tallukkaan Vääksyyn. Kyse ei ole enemmästä eikä vähemmästä kuin tienvarsikuntien olemassaolosta. Yhteinen hätähuuto valtion suuntaan on saatava tiivistettyä viimeistään kevään kehysriiheen.

– Tieasiassa ratkaistaan näiden kuuden kunnan olemassaolon tarkoitus. Saammeko liikenteen sujuvaksi myös tuleville vuosille? Paljon on kasvusuunnitelmia, joille yhteistä on matkailun kehittäminen, ja VT24 on keskeisin väylä edistää Päijänteen alueen matkailua, totesi kansanedustaja Hilkka Kemppi.

– Töissäkäyntiliikenne VT24:llä on merkittävää. Ja vaikka valtiontalous on tiukilla, ne ovat töissäkäyvät ihmiset, jotka tämän maan menoja maksavat.

Kemppi on johtanut eduskunnan VT24 -työryhmää, jossa on mukana kattavasti kansanedustajia eri puolueista. Myös tien varrella olevat kuusi kuntaa ja kolme maakuntaliittoa ovat olleet yhtenä rintamana puolustamassa valtatietä: sitä kuvailtiin alueen pääverisuoneksi.

Mikäli tieluokitus alenee, sen kunnossapitoon tulee heikennyksiä. Vaikutusta on myös yritysten sijoittumiseen.

Mitä VT24:n luokanalennus tarkoittaisi Kuhmoisille ja mitä mieltä muissa kunnissa ollaan? Juttu on julkaistu kokonaisuudessaan viikon 38 Kuhmoisten Sanomissa. Näköislehden irtonumeron voit ostaa Lehtiluukusta.