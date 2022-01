Koronarajoituksille todennäköisesti jatkoa – vanhojentanssit siirtyvät huhtikuulle

Pirkanmaalla nyt voimassa olevia koronarajoituksia esitetään jatkettavaksi kahdella viikolla. Nykyiset yleisötilaisuuksia ja sisätiloissa harrastamista koskevat rajoitukset ovat voimassa perjantaihin asti.

Aluehallintovirasto tekee uudet päätökset rajoituksista loppuviikolla. Mikäli päätös on pandemiaohjausryhmän esityksen mukainen, sisätiloissa järjestettävät tapahtumat olisivat kiellettyjä ja sisäliikuntatilat suljettuja helmikuun ensimmäiseen viikonloppuun asti.

Ohjausryhmä suosittelee, että yksityistilaisuuksia järjestettäisiin korkeintaan kymmenelle henkilölle.

Tampereen yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Juhani Sand totesi tiistaina pandemiaryhmän tiedotustilaisuudessa, että rajoituksia jatketaan, jotta omikronvariantin aiheuttama epidemian aallonhuippu tasaantuisi ja terveydenhuollon kantokyky pysyisi yllä.

Vaikka tulevat rajoitukset eivät vielä ulotu helmikuun puoleenväliin, Kuhmoisten yhtenäiskoululla on jo tehty päätöksiä lukiolaisten kevään juhlista.

– Vanhojentanssit siirrettiin huhtikuulle, koska seniorit toivoivat, että yleisö pääsee paikalle katsomaan tansseja. Päivää ei ole vielä päätetty, rehtori Juha Nupponen kertoo.

Senioreja on tänä keväänä 15. Abiturientteja on vain 3, ja heidän kanssaan on sovittu, että he voivat järjestää penkkarit sillä tavalla kuin haluavat. Yhteistä gaalaa ei kuitenkaan ole luvassa.

Maskit myös pienimmille koululaisille

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä suositti jo viime viikolla, että kaikki oppilaat ekaluokkalaisista lähtien käyttäisivät maskeja koulussa ja koulukuljetuksissa. Kuhmoisten yhtenäiskoululla suositus otettiin huomioon, ja myös pienimmille koululaisille tarjotaan maskeja.

Nupposen mukaan maskien käyttöönotto sujui pääsääntöisesti hyvin.

– Kun maskeja jaettiin, muutamat oppilaat olivat innoissaan, koska kokivat olevansa isompia ihmisiä.

Huoltajista muutama sen sijaan on närkästynyt maskien tarjoamisesta.

Nupponen on huolissaan siitä, että kaikki oppilaat eivät käytä maskeja koulukuljetuksissa. Hän painottaa, että maski tulisi pitää yllä koko taksimatkan ajan.

Kiihtynyt koronaepidemia ei ole näkynyt yhtenäiskoululla tartuntaryppäinä. Rehtorin mukaan muutama alakoululainen on ollut poissa tautiepäilyn vuoksi, mutta varmistettuja tartuntoja ei ole tullut tietoon.

Karanteeniin ei enää aseteta

Viikonlopun ja alkuviikon aikana Kuhmoisissa on virallisesti todettu 5 uutta koronatartuntaa. Määrä koko epidemian ajalta on nyt 36. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus, sillä viime viikolla annettujen uusien ohjeiden mukaan lievien hengitystieoireiden vuoksi ei tarvitse käydä koronatestissä. Kotitestin voi halutessaan tehdä.

Testiin tulee kuitenkin mennä, jos työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä tai kuuluu vakavan koronataudin riskiryhmään.

Sairaanhoitopiirin mukaan Pirkanmaalla tällä hetkellä noin joka toinen hengitystieinfektioon sairastunut potee koronaa.

Myöskään virallisia karanteeneja ei enää määrätä koronavirukselle altistuneille, koska virusta on liikkeellä niin paljon eikä altistuneita ehditä jäljittää.

– Oireettomia ja lieväoireisia positiivisia on niin paljon, ettei karanteeneilla tautia enää voida rajata. Positiiviset koronatapaukset eristetään edelleen, mutta eristys on lyhennetty viiteen päivään, koska tartuttavuus on sen jälkeen vähäistä, sanoo Jämsän hallintoylilääkäri Jyri Moilanen tiedotteessa.

Mikäli lieväoireinen henkilö saa kotitestistä positiivisen tuloksen, hänen tulee välttää kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan tai niin kauan, että oireiden päättymisestä on kulunut kaksi vuorokautta. Oireisena tulee pysyä kotona, vaikka kotitestin tulos olisi negatiivinenkin, koska testit eivät ole täysin luotettavia.

Vaikka karanteeneja ei määrätä, samassa taloudessa koronavirukseen sairastuneen kanssa asuvien pitäisi välttää kontakteja, kunnes sairastuneen oireiden alkamisesta on kulunut viisi vuorokautta, sanotaan THL:n ohjeessa. Mikäli etätyömahdollisuutta ei ole, täysin oireeton altistunut voi mennä töihin, kun käyttää kasvomaskia ja välttää kontakteja.

Moilasen mukaan altistuneen tulisi pitää erityistä huolta hygieniasta ja tarkkailla oireitaan seitsemän vuorokauden ajan altistumisesta.

Sairastuneen tulisi itse kertoa tilanteesta niille, joiden kanssa hän on ollut läheisesti tekemisissä, jotta nämä tietävät altistumisestaan. Tartuttavuus voi alkaa jo kaksi vuorokautta ennen oireiden alkamista.

Päivi Hotokka

Päivitetty 19.1. klo 15.10: Lisätty Jyri Moilasen kommentit

Lue tuoreet tiedot koronatilanteesta keskiviikkona 26. tammikuuta ilmestyvästä lehdestä.