Koronatartuntoja ennätysmäärä – oireisia patistetaan testiin

04/01/2022 @ 14:15

Hyvää alkanutta vuotta! Ensimmäisessä lehdessä katsomme hiukan taaksepäin muun muassa siihen, kuinka kysymyksiä herättänyt Kuhmoisten jätevedenpuhdistamo oikeasti toimii ja miten jätevedet on naapurikunnissa hoidettu.Jos mietit, kuinka paljon uusia työntekijöitä kuntaan on viime vuonna tullut, siihenkin löydät osittaisen vastauksen. Vilkaisemme kirjaston näyttelyä, joka tosin nyt on suljettuna niin kuin muukin kirjasto. Kerromme myös siitä, mitä uskottu mies tekee. Heitä on Kuhmoisissa monta, niin kuin muissakin kunnissa.