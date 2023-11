Kortteja voi askarrella kenelle vain

Kuhmoisten yhtenäiskoulun ekaluokkalaiset valmistautuivat isänpäivään tänä vuonna hyvissä ajoin. He aloittivat isänpäiväkorttien askartelun jo viime viikon perjantaina, eli samaan aikaan kun koululla juhlittiin Halloweenia.

Oppilaat olivat halutessaan saaneet pukeutua teeman mukaisesti, ja kun opettaja Terhi Unnaslahti jakaa askarteluvälineitä, näkyy pulpettien ääressä niin luurankoja kuin viuhuvia lepakon siipiäkin.

– Entä jos minä en tarvitse isänpäiväkorttia? kysyy yksi oppilaista.

Unnaslahti hymyilee lempeästi ja neuvoo, että kortin voi tehdä myös isoisälle, jos oma isä ei ole aktiivisesti mukana elämässä.

Hänen mukaansa oppilaat tekivät aiemmin myös isänpäivälahjoja, ja kyseistä keskustelua käytiin jo silloin.

– Olen aina sanonut, että lahjan tai kortin voi tehdä kenelle tahansa, vaikkapa itselle tai äidille.

Unnaslahden mukaan oppilaat sanovat avoimesti, mikäli heillä ei ole isää, kenelle tehdä korttia. Tilanne on kuitenkin helposti ratkaistavissa, sillä oppilaat voivat halutessaan askarrella myös jotain muuta.

– Joku saattaa jättää isänpäiväkortin tekemättä myös siksi, että kortti on jo hankittu. Ei sitä ole pakko tehdä, Unnaslahti sanoo.

Oppilaiden pulpeteille on jaettu valkoista piirustuspaperia, johon on tarkoitus piirtää kuva omasta isästä. Valmiit kuvat on tarkoitus liimata myöhemmin siniseen kartonkiin, jonka reunat koristellaan kultapaperilla.

Korttien lisäksi oppilaiden on tarkoitus tehdä myös isänpäivärunoja, ja Unnaslahti kertoo isänpäivään liittyvän puuhastelun olevan monille mieluisa asia, vaikka kaikkien mielestä koulussa ei välttämättä kuuluisikaan tehdä isänpäiväkortteja.

– Moni odottaa innolla korttien tekoa, ja ylemmät luokat saattavat jopa harmitella sitä, etteivät he saa enää askarrella.

Voit tilata viikon 45 Kuhmoisten Sanomat täältä.