Kotihoidontukeen korotus – jos ehdot täyttyvät

Kuhmoisten kunnan sivistyslautakunta päätti joulukuisessa kokouksessaan muuttaa kotihoidon kuntalisää. Tällä hetkellä kuntalisää maksetaan alle kolmevuotiaista lapsista 180 euroa, eivätkä perheen muiden lasten hoitojärjestelyt vaikuta maksettavaan tukeen.

Ensi elokuusta lähtien kotihoidon kuntalisää maksetaan perheille, joka hoitaa kaikki lapset kotona. Lisäksi perheeseen on kuuluttava vähintään yksi alle 3-vuotias kotihoidon tukeen oikeutettu lapsi. Jos kriteerit eivät täyty, kuntalisää ei makseta lainkaan.

Kaikki eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä tiukkoihin ehtoihin, joiden on toteuduttava, jotta perheelle kuntalisää maksetaan.

– Kukaan ei kysynyt mielipidettä meiltä, joita asia koskee. Päätöstä ei ole tehty lasten etua ajatellen, harmittelee kahden lapsen äiti Emilia Hamberg.

Hambergilla on kaksi lasta. Esikoisesta saatava kotihoidon kuntalisä olisi 150 euroa, sillä hän osuu ikähaarukkaan 3–5 -vuotiaat. Nuoremmasta saatava kuntalisä olisi 350 euroa, hän on alle kolmevuotias.

– Esikoinen ehti aloittaa päiväkodin viime syksynä. Hän on jo tottunut päiväkodin arkeen ja saanut kavereita. Nyt näyttää siltä, että hänet on otettava päiväkodista pois pelkästään rahan vuoksi. 500 euroa kuukaudessa jää saamatta, jos hän jatkaisi päiväkodissa ja pienempi olisi kotona. Se on iso raha, Hamberg sanoo.

Sivistyslautakunnan päätöksen taustalla on liian pieneksi käyneet tilat päiväkoti Saukontassussa. Kuluvalle toimintakaudelle on jouduttu perustamaan kolmas päiväkotiryhmä, joka toimii seurakuntakodin tiloissa. Kolmannen päiväkotiryhmän myötä varhaiskasvatuksen käyttömenot kasvavat noin 82 000 euroa.

Arvio lasten lukumäärästä, joka varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta voisi olla kotihoidossa, on enimmillään kymmenkunta lasta ja siitä aiheutuvat kustannukset olisivat noin 35 000 euroa.

– Kuhmoisissa on monta äitiä ja vanhempaa, jotka eivät ole päätöksestä tyytyväisiä. Olemme tehneet sivistyslautakunnalle muutosehdotuksen ja haluamme tietää, miksi päätöstä ei ole tehty lasten etujen mukaisesti, Hamberg toteaa.

Hamberg sanoo, että lasten pitäminen kotona ei olisi ongelma, jos kunnalla olisi tarjota arkipäivisin lapsille vaihtoehtoista ohjelmaa.

Kunnan tarjoama liikuntakerho toimii iltaisin, samana päivänä Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekahvilan kanssa. Seurakunta tarjoaa perhekahvilan ja perhekerhon kerran viikossa. Käytännössä 3–5 -vuotias näkisi kavereita pari kertaa viikossa pari tuntia kerrallaan.

– Miten sitten vanhempien jaksaminen? Kaikilla ei ole tukiverkkoa, joka voisi auttaa lastenhoidossa, Hamberg pohtii.

Talviaikaan lapsiperheille ei ole kunnollista tapaamispaikkaa, sillä leikkipuistokaan ei ole talvikunnossapidettävä.

Hamberg ottaa kotihoidon tuen kuntalisän mielellään vastaan, jos se antaisi mahdollisuuden valita ja laittaa vanhemman lapsen päiväkotiin. Tällöin kotihoidon tuen kuntalisän sisaruslisää (150 euroa) ei luonnollisestikaan maksettaisi, mutta alle 3-vuotiaasta maksettaisiin suunniteltu 350 euroa.

– Tuki on todella tervetullutta, mutta toivon, että mietittäisiin myös vanhempien jaksamista ja mikä on lapsille parasta. Pakko ei ole hyvä, vaan mahdollisuus valita perheelle paras vaihtoehto, Hamberg toteaa.

