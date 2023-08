Kuhmoinen kuhtuu ja WAO -ensi kesänä kaksi päivää musiikkia ja iloa

We are one -festivaalin puuhanainen ja tuottaja Sari ”Sakke” Vallenius kertoo, että tapahtumasta tulee ensi vuonna kaksipäiväinen.

– Tänä vuonna suunnittelussa lähdettiin siitä, että vapaaehtoisia on helpompi sitouttaa yhteen työpäivään, Vallenius sanoo.

– Meillä riitti kuitenkin väkeä hyvin eri tehtäviin, joten uskomme, että vapaaehtoistyövoimaa riittää kahdellekin päivälle.

Lue lisää menneistä ja tulevista festareista viikon 31 Kuhmoisten Sanomista. Voit tilata näköislehden tästä linkistä.