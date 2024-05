Kuhmoisista löytyy paikka, jossa ”koko kylä kasvattaa”

Merja Tanninen lukee perheen tyttärille Helmi ja Hilma Hakamäelle päivittäin – ainakin iltasadun. Satukirjat löytyvät helposti Kuhmoisten kirjastosta.

– Lastenkirjat ovat aina niin kivasti esillä. Yleensä lainaammekin niitä, mitkä on esille nostettu. Ja kun kirjastoon tulee seuraavan kerran, on siinä taas uudet kirjat, Tanninen kertoo.

Kirjastokäyntejä saattaa tulla viikossa useampi.

Merjasta, Helmistä ja Hilmasta tuli kirjaston asiakkaita suunniteltua aiemmin, kiitos kirjaston henkilökunnan.

– Kun Helmi oli kahden, poikkesimme kirjastossa. Sanoin Eevalle (Markkanen), että kivoja kirjoja, mutta lainaamme niitä myöhemmin, kun Helmi on vanhempi.

Tannista jännitti se, että lapsi liian innokkaasti lukiessaan rikkoisi lainatut kirjat.

– Eeva kuitenkin sanoi, että ei se haittaisi mitään, lainattavaksi kirjat on tarkoitettu. Sen jälkeen olemme lainanneet kirjoja tosi paljon.

Helmi on kasvanut koululaisen ikään ja pikkusisko Hilmakin on viiden vanha. Molemmilla on omat kirjastokortit, ja Helmi käy kirjastossa välillä yksinkin.

– Jos Helmillä on tylsää, hän saattaa kysyä, voiko mennä kirjastoon. On ihanaa päästää lapsi tuttuun paikkaan. Kirjastossa on vielä jonkinlaista ”koko kylä kasvattaa” -ajatusta, Tanninen sanoo.

Helmikin on oppinut tuntemaan kirjaston henkilökunnan, joka on auttanut paljon sopivien kirjojen valinnassa.

– Mikko (Kallionsivu) kävi koulullakin ja aina neuvoi. Ärsyttää, kun hän lähti pois, Helmi kertoo.

Miten kirjaston omatoimiajat ovat vaikuttaneet perheen kirjastokäynteihin ja mitkä kirjat ovat Merjan, Helmin ja Hilman suosikkeja? Lue juttu kokonaisuudessaan viikon 20 Kuhmoisten Sanomista. Voit ostaa näköislehden irtonumeron täältä.