Kuhmoisten äänestysaktiivisuus Pirkanmaan kärjessä

Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona. Heti ensimmäisen päivän jälkeen Kuhmoinen kiilasi maakunnan kärkeen ennakkoäänestäjien määrässä. Kuhmoisissa kävi keskiviikkona äänestämässä 5,9 prosenttia äänioikeutetuista, kun koko Pirkanmaan luku oli 4,2. Toiseksi aktiivisin oli Kihniö, 5,2 prosenttia.

Kuhmolan äänestyspaikalla virkailijat vahvistavat, että melko vilkasta on ollut.

– Yllättävän paljon ihmisiä on käynyt, enemmän kuin ajattelin, Paju Sarvala totesi.

Torstaiaamu jatkui samaan tapaan. Koska äänestäjiä saapui pyrähdyksittäin, omaa vuoroaan saattoi joutua odottamaan hetken, mutta ei kovin kauan.

Aluevaalien ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin 18. tammikuuta asti. Äänestyspaikka on joka päivä Kuhmolassa, mutta viikonloppuisin aukioloajat ovat arkea lyhyemmät. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23. tammikuuta. Tuolloinkin äänestyspaikkana on Kuhmola.

Päivi Hotokka

Lue aiheesta lisää keskiviikkona 19. tammikuuta ilmestyvästä lehdestä.