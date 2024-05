Kuhmoisten lukio luonteva valinta länkipohjalaiselle

Miro Unnaslahti olisi voinut suunnata lukioon kotikaupunkiinsa Jämsään, mutta hän valitsi mieluummin Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukion. Unnaslahti asuu Länkipohjassa, vain 200 metrin päässä Kuhmoisten kunnan rajalta.

– Oli luontevaa tulla tänne lukioon, sillä minulla on Kuhmoisissa paljon sukulaisia ja tuttavia. Kouluympäristökin on paljon parempi kuin Jämsässä.

Tuttujen kertomukset muista lukioista vahvistavat valinnan olleen oikea.

Matkaa opinahjoon tulee 30 kilometriä suuntaansa.

– Auto on tehty liikkumista varten. Sain ajokortin 17-vuotiaana lukion toisella luokalla, Unnaslahti kertoo.

Kuhmoisten lukio ei ole tuottanut Unnaslahdelle pettymystä. Oikeastaan se on ylittänyt kaikki odotukset.

– Hienointa on se, miten paljon oppilaita otetaan mukaan eri toimintoihin. Koulu on osa kylää ja kaikkea muuta elämää, eikä oma itsenäinen yksikkönsä. Ekan vuoden ryhmänohjaaja Miila sen sanoi kaikkein parhaiten – ei näille voi olla kauhean totinen, kun on tuntenut kaikki vaippaiästä asti.

Miro Unnaslahti on yksi lauantaina valkolakin päähänsä painavista nuorista. Länkipohjassa asuva Unnaslahti on tyytyväinen saavutukseensa, ja ehtinyt jo käydä lääketieteellisen pääsykokeissa.

Luokkahenki on Unnaslahden mukaan ollut tosi hyvä. Lisäksi eri ikäluokat sekoittuvat pienessä lukiossa sujuvasti.

– Meidän luokalla voi olla joku, jonka pikkuveli on lukion ykkösellä. Ratsastuslukiolaiset viettävät paljon aikaa yhdessä luokkien kesken.

Miro on käynyt peruskoulun kotikouluna, mutta miten se vaikutti lukio-opiskeluun? Ja mitkä ovat Miron vinkit kirjoituksiin valmistuville?