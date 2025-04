Kuhmoisten nuorin kunnanvaltuutettu: ”Nuoria ei saa sysätä syrjään”

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

On luonnollista, että 18-vuotias Ilmari Huusko tahtoo puhua nuorten puolesta ja pitää huolen siitä, että mikään taho ei sysää heitä syrjään.

– Ei Pirha, mutta ei myöskään kunta. Nuorissa on kyse meidän elinvoimasta. Panostetaan koululaitokseen ja siihen, että opettajat pysyvät. Panostetaan ratsastuslukioon, joka kerää väkeä.

Viime syksynä lukion junioreita aloitti Kuhmoisissa parikymmentä. Huuskon mukaan se väite, että kunta ei ole elinvoimanen, on myytti, joka johtaa helposti siihen, että kouluun ei halutakaan enää panostaa.

Huusko saattaa olla nuorin Kuhmoisten kunnanvaltuutettu koskaan. Kiinnostus politiikkaa kohtaan lienee verenperintönä saatu ja Huusko onkin aloittanut vaikuttamistyön jo yläkouluikäisenä kunnan nuorisovaltuustossa.

– Suurin asia, jota politiikassa olen pelännyt, on mielipiteiden polarisaatio. Nuorissa on jo ääripäät nähtävissä, mutta kun huomataan, että kummallakaan ääripäällä ei ole suoraa ratkaisua ongelmiin, niin ehkä sekin ohjaa keskemmälle, Ilmari Huusko pohtii.

– Olen aina halunnut olla kartalla siitä, mitä tapahtuu. Loin päässäni skenaarioita siitä, miten itse ratkaisisin mahdolliset ongelmat. Tein vaalikoneita vapaa-ajalla moneen kertaan, Huusko kuvailee itseään kouluikäisenä.

Keskustelut isän kanssa vain kasvattivat mielenkiintoa politiikkaa kohtaan, mutta poliittista aatetta Huuskoon ei kotona istutettu.

– Isän kanta oli alusta asti se, että saan itse päättää. Kun minuun oltiin vaalien alla yhteydessä useammasta puolueesta, tajusin, että minuthan halutaan mukaan. Tutkin rauhassa eri puolueita, päädyin keskustaan ja olen ollut tyytyväinen, Huusko kertoo.

Huusko keräsi kuntavaaleissa 32 ääntä. Vaalien tulosta hän jännitti ystävänsä kanssa.

– En osaa vieläkään sanoa, mitä tunsin sillä hetkellä. On älyttömän upeaa, että kuhmoislaiset ovat luottaneet minuun ja antaneet äänen nuorille.

Huusko on nuori, mutta ei suinkaan kokematon siinä maailmassa, jossa päätetään asioista. Hän on ollut teknisen lautakunnan jäsen siitä alkaen, kun siirtyi nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi. Hän on maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsen ja sitä kautta myös sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnassa.

Kuhmoisissa hän on johtanut oppilaskuntaa ja tullut palkituksi vuoden nuorena. Seuraava luonteva askel on liittyä keskustanuoriin, jonne verkostot ovat jo valmiina.

– Teknisessä lautakunnassa minua on ärsyttänyt alusta asti se, että kylillä puhutaan meidän tekemisistä ilman, että tiedetään ja tajutaan kokonaisuutta. Asioista pitää ottaa selvää.

Mitä Huusko valtuustotyöskentelyltä ja aikuisilta ihmisiltä valtuustossa odottaa?