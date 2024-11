Kun puitteet ovat kunnossa, opettaja voi antaa parastaan

Suomessa joka toinen opettaja harkitsee alanvaihtoa. Kansallisesta tilanteesta poiketen kuhmoislaiset opettajat ovat erittäin tyytyväisiä työhönsä. Kuhmoisten kunnan keväällä 2024 teettämän henkilöstötyytyväisyyskyselyn mukaan yhtenäiskoulun henkilöstön kokonaistyytyväisyyttä mittaava indeksi oli erinomaisella tasolla 4,1 asteikolla 1–5. Luku on parantunut huomattavasti vuoden 2016 tasosta 3,2.

Katariina Räsänen tutki viime vuonna tarkastetunssa väistöskirjassaan opettajan alanvaihdon harkinnan suhdetta koettuun työuupumukseen ja työyhteisösuhteeseen. Työterveyslaitos määrittelee työuupumuksen kyvyttömyydeksi ja siitä johtuvaksi haluttomuudeksi panostaa työhön.

Yläkoulun ja lukion aineenopettaja Hanna Kaakko kannustaa kaikkia ikään katsomatta uusien asioiden oppimiseen. Yhtenäiskoulun oppilaiden käytössä on Kaakon ja kirjaston yhteistyönä valitsema kirjallisuuskokoelma sekä kirjaston vaihtuva valikoima. Koulun erikoisuutena on kirjaston lainausjärjestelmään yhteydessä oleva lainauspiste oppilaille.

Opettajien uupumisoireista yleisin oli työperäinen väsymys, mutta myös riittämättömyyden tunteet ja kyynistyminen olivat yhteydessä alanvaihdon harkintaan. Tutkimustuloksissa merkittävimmiksi syiksi alanvaihdon harkintaan nousivat työstä etääntyminen, perusopetusjärjestelmään liittyvät syyt ja työn kuormittavuus.

Tuoreen rehtoribarometrin mukaan myös kolmannes rehtoreista pitää työtä uuvuttavana.

Kuhmoisten yhtenäiskoulun vararehtori ja erityisopettaja Tuula Harju kuitenkin kokee kunnan pitävän huolta opettajista ja tukevan myös esihenkilöstöstä. Hänen mukaansa kunta on mahdollistanut hyvät resurssit opetuksen toteuttamiseen, minkä lisäksi kunta on kehitysmyönteinen eli suhtautuu positiivisesti opetuksen ja toimintakulttuurin kehittämiseen.

– Opettajien on mahdollista osallistua koulutuksiin ja hankkia ajanmukaista välineistöä. Työnohjausta on tarjolla, sijaisia voidaan ottaa eivätkä säästövaatimukset pakota opettamaan useampaa opetusryhmää poissaolotilanteissa. Lisäksi opetustyön henkilöstö on monipuolinen, sillä opettajien kanssa työskentelemässä on koulunkäynninohjaajia ja uutena myös kouluvalmentaja, Harju kertoo.

Hyvän näkeminen tuo merkityksellisyyttä Aalto-Heikkilälle. Taiteen kautta maailmaa hahmottava opettaja kokee pystyvänsä tuomaan lasten elämään itselleen tärkeitä arvoja, kuten kiireettömyyttä, hyvämtuulisuutta, turvaa, kauneutta ja esteettisyyttä.

Kyselyssä tärkeimmiksi Kuhmoisten opettajien tyytyväisyyttä lisääviksi tekijöiksi nousivat osaaminen ja kehitys, tavoitteet, sitoutuminen ja kehityskeskustelut, jotka olivat kaikki erinomaisella tasolla.

Opettajat olivat aiempaa tyytyväisempiä myös johtamiseen. Erityisen korkealle tasolle 4,4 ylsivät opettajien kokemus työtehtävässä viihtymisestä ja työmotivaatiosta.

Työuupumuksen vastakohtana puhutaankin työn imusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee työn imun myönteiseksi tunne- ja motivaatiotilaksi työssä. Sitä kokeva työntekijä lähtee aamulla yleensä mielellään töihin, kokee työnsä mielekkääksi ja nauttii siitä. Työn imua tunteva ihminen kokee tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista.

Mikä saa Kuhmoisissa työskentelevät opettajat kokemaan työn imua yhtenäiskoululla?

Pitkän uran koululla tehneet kasvattajat Leena Aalto-Heikkilä ja Hanna Kaakko avaavat kokemuksiaan.

Puutarhayritystä ja luomutilaa Kuhmoisissa pyörittänyt Hanna Kaakko vaihtoi alaa 15 vuotta sitten. Kaakko halusi kehittää itseään, laajentaa ymmärrystään ja työskennellä nuorten parissa. Nyt hän on opettanut suomen kieltä ja kirjallisuutta Kuhmoisten yhtenäiskoululla päätoimisesti vuodesta 2013 saakka.

Kaakko on tyytyväinen kuntaan työnantajana ja kehuu myös vuorovaikutusta kollegojen kanssa. Hänestä opettajille on tarjottu riittävästi resursseja ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia.

