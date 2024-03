Kunnanhallituksen ei ole korrektia päättää Mylly-Suutolan puistoalueen myynnistä

Kuhmoisten kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Paajasen mukaan kunnanhallitus ei tule tekemään päätöstä Mylly-Suutolan määräalojen myynnistä. Asia tulee menemään kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tai palautetaan valmisteluun, jossa voidaan miettiä vastaavien alueiden käyttöä laajemminkin.

Neljä kiinteistönomistajaa on ilmaissut halukkuutensa ostaa määräalan Mylly-Suutolan kiinteistöstä. Yksi halukkaista ostajista on kunnanvaltuuston puheenjohtaja Martti Kankkunen.

– Myyntipäätöksen tekeminen kunnanhallituksessa ei olisi korrektia sen vuoksi, että yksi ostajaehdokas on valtuuston puheenjohtaja, Paajanen toteaa.

Mylly-Suutolan määräalojen myyminen on kunnanhallituksen keskiviikkoisen kokouksen esityslistalla. Kohta on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa, koska määräalojen hinnaksi ostajat ovat ehdottaneet kymmentä euroa per neliömetri. Määräalat rajautuvat Päijänteen rantaan.

Kunnanvaltuuston nykyinen puheenjohtaja Martti Kankkunen (oikealla) on yksi neljästä ostajaehdokkaasta Mylly-Suutolan puistoalueelle.

Martti Kankkunen myöntää, että osa Peippokujan asukkaista on pitänyt Mylly-Suutolan puistoaluetta kunnossa omatoimisesti.

– Kunta ei ole laittanut alueen eteen rikkaa ristiin. Vaikka alue on kaavoitettu puistoalueeksi, emme siinä ole ketään nähneet.

Kankkunen sanoo miettineensä alueen ostoa aiemminkin, mutta tällä kertaa ajatukseen tarttuivat naapuritkin. Hänen mukaansa kunnanhallitus pyysi tekemään alueesta tarjouksen. Kymmenen euron neliöhinta perustuu asiantuntijan arvioon alueesta.

Vaikka kunnanhallituksen ei ole Paajasen mukaan korrektia tehdä myyntipäätöstä, ei hän näe mitään syytä sille, miksi määräaloja ei kannattaisi myydä.

