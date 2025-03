Kunta kannustaa ja ohjeistaa ikiliikkumiseen

TEKSTI JA KUVA KATJA SIRVIÖ

Maanantaiaamuna senioripuistosta löytyi todellinen ikilikkkuja. Marja-Liisa Lehtinen oli tullut käynnistelemään kunnan ikiliikkujaviikkoa öisestä lumisateesta huolimatta.

– Hieno ilma nyt on. Olin jo etukäteen päättänyt, että tänne tulen, jos ei aivan kaatamalla sada vettä. Lumisadekaan ei olisi haitannut, Lehtinen kertoi.

Lehtinen kertoo käyttäneensä senioripuistoa vähemmän, sillä 76-vuotias liikkuja tapaa käydä kuntosalilla kahdesti viikossa.

– Olen kuitenkin pitänyt tätä tosi hyvänä vaihtoehtona sitten, kun kuntosalilla ei enää jaksa käydä. Tänään kiersimme kuntopiirinä näitä laitteita ja kyllä se hyvältä tuntui, Lehtinen sanoi.

Ikiliikkujaviikko on yksi osa Liikkujat-kokonaisuuden konseptia. Konsepti on valtakunnallinen, ja siihen kuuluu liikkuva varhaiskasvatus, liikkuva koulu, liikkuva opiskelu, liikkuva aikuinen, liikkuva perhe sekä ikiliikkujat.

– Nyt kun meillä on käynnissä tämä Pysy pystyssä, tue tarvittaessa -hanke, niin osana sitä päätimme osallistua ikiliikkuja-viikolle. Koko viikon on tarjolla monenlaista toimintaa ja teemana on, että löydä oma tapasi liikkua, kunnan liikunnanohjaaja Pipsa Suominen kertoo.

Suominen muistuttaa, että ikäihminenkin voi harrastaa liikuntaa monella tavalla, eikä liikunnan harrastamiselle ole yläikärajaa.

– Aina ei tarvitse lähteä lenkille tai kuntosalille. Mene edes ulos, istu ja ihastele maisemia. Pyörittele kotona hartioita tai tee muutama tasapainoliike, hän kannustaa.

