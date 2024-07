We are one -festivaalien lauantaita vietettiin ysärijytän sävelin. Sahanrantaan rakennetulla festarialueella lavalle nousivat Mascara, Movetron, Aikakone sekä Waldo’s people. Illan aikana esiintyivät myös Unzyme ja Ostbass.

Katso alta kuvakooste lauantai-illan tunnelmista. Kuvat on ottanut Arja Heinilä.