Kuvat ja runot vapauttavat ahtaista malleista ja ennakko-odotuksista

Kolmen naisen taidekollektiivi on yhtä mieltä siitä, että maanantaina avautuneen Kuvia vapautumisesta -näyttelyn puhuttelevin teos on tissipeli. Erilaisten paljaiden rintojen kuvista koostuva palapeli houkuttelee näyttelyväkeä etsimään pareja.

– Haluamme ihmisten osallistuvan näyttelyyn. Teimme tällaisen tissipelin, joka liittyy tietenkin siihen, että jokainen keho ja tissi on omanlaisensa. Ne eivät ole symmetrisiä peilikuvia, Kristiina Lähde kertoo.

– Peli on puhutellut monia ihmisiä ja on sekä idealtaan että toteutukseltaan erittäin onnistunut, Sirpa Suominen jatkaa.

– Lisäksi siinä on monta tasoa. Se on myös tosi hauska, vaikka idea on syvempi, Johanna Suominen summaa.

Tissipelin lisäksi taidenäyttelystä löytyy pusupeli, jossa suutelevista ihmisistä voi muodostaa pareja.

Viikon 46 Kuhmoisten Sanomissa kerrotaan lisää taiteilijakolmikon ajatuksista vapautumisesta sekä erilaisista suhteista paitsi muihin myös itseensä. Lehti on maksutta luettavissa täällä.

Kristiina Lähde kutsuu maalaamian raskausarpia kunniamerkeiksi. Lähde moittii median luomaakuvaa ahtaasta naiskuvasta, jota naisasianaiset ovat 1960-70-luvulta lähtien kyseenalaistaneet.

Sirpa Suomisen mukaan ulkonäköpaineet sekä ihmissuhteisiin liittyvät haasteet eivät ole vain naisten vaan kaikkien sukupuolten ongelmia.

Kuvia vapautumisesta koostuu Kristiina Lähteen sekä Sirpa Suomisen maalauksista ja Johanna Suomisen runoista.