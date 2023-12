Lähikirjastojen talvitauolle löytyvät hyvät perustelut

Kuhmoisten sivukirjastojen sulkeminen Päijälässä ja Pihlajakoskella talven ajaksi on herättänyt paljon keskustelua kyläläisten keskuudessa. Nettiin on kerätty jopa adressia kyseisten palveluiden säilyttämiseksi. Adressin on käynyt allekirjoittamassa noin 40 henkilöä.

Kirjastopalvelujen esihenkilö Minna Pollari kertoo, että vastaavaa talvisulkua pohdittiin alun perin jo vuosi sitten, kun Pihlajakosken kirjaston aiempi työntekijä ehdotti asiaa. Syiksi mainittiin tuolloin vähäinen asiakaskunta sekä epäkunnossa oleva lämmitysjärjestelmä, minkä vuoksi sisäilman lämpötila oli alle kymmenen astetta.

– En tiedä mikä lämmityksen tilanne on nyt, mutta silloin kirjastolla oleminen ei ollut kenenkään kannalta suotavaa. Meidän oli lopulta helppo tehdä henkilöstökokouksessa päätös siitä, että pidämme talven ajan taukoa sivukirjastojen osalta, Pollari sanoo.

Hän myös toteaa, että vaikka näiden tilojen vuokrat ovat yhteensä vain noin 300 euroa kuukaudessa, on niinkin pienellä summalla merkitystä heidän pienessä budjetissaan.

